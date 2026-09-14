Τα Ηνωμένα Έθνη καλούν σε «επείγουσα δράση» απέναντι σε «πρωτοφανείς κινδύνους» που εγείρει η Τεχνητή Νοημοσύνη

«Καλώ τα κράτη και τις επιχειρήσεις να κινητοποιηθούν επειγόντως σε πολυμερή φόρουμ για να καθορίσουν μια πορεία δράσης για τη ρύθμιση των μοντέλων αιχμής AI», δήλωσε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανοιχτή επιστολή που απέστειλε σε κράτη και εταιρείες του κλάδου.

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας μη αναστρέψιμης αλλαγής που αφορά όχι μόνο εμάς, αλλά και τις μελλοντικές γενιές της ανθρωπότητας», πρόσθεσε, εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι επί του παρόντος «εξαρτόμαστε σχεδόν εξ ολοκλήρου από έναν μικρό αριθμό ισχυρών εταιρειών για να κάνουν τις σωστές επιλογές σχετικά με την ανάπτυξη της ΤΝ για όλη την ανθρωπότητα». Αυξάνονται οι ανησυχίες για τις συνέπειες της ραγδαίας ανόδου της ΤΝ στο μέλλον της ανθρωπότητας.



Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή, «όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται» από αυτήν την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή και την τροφή, την ιδιωτικότητα, την υγεία και την ασφάλεια.



Τα ίδια τα αμερικανικά ηγετικά στελέχη του τεχνολογικού κλάδου έχουν ζητήσει επιβράδυνση στην ανάπτυξη του τομέα.



Το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι Amodei, τάχθηκε υπέρ της επιβράδυνσης, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υποστηρίχθηκε δημόσια από τον ομόλογό του στην OpenAI, Σαμ Άλμαν, καθώς και από τον Ίλον Μασκ.



Χθες Κυριακή, ο Ντόλαλντ Τραμπ και στελέχη του κόμματός του εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιβράδυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει γίνει βασικό ζήτημα στην προεκλογική εκστρατεία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.



«Δικλίδες ασφαλείας» Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή, «η τρέχουσα κούρσα προς μια ολοένα και πιο ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη σηματοδοτεί μια δραστική αλλαγή, εκθέτοντας όλες τις πτυχές της ζωής μας σε αυξημένους υπαρξιακούς κινδύνους».



«Οι αστοχίες που αφορούν τα αντιπροσωπευτικά συστήματα ΤΝ», διεπαφές ικανές να εκτελούν εργασίες αυτόνομα, «θα μπορούσαν να παραλύσουν βασικές υπηρεσίες, να διαταράξουν επικοινωνίες, να αποσταθεροποιήσουν κρίσιμες υποδομές και να υπονομεύσουν την ίδια την καρδιά των δημοκρατικών θεσμών», προειδοποίησε ο Τουρκ.



«Ολόκληροι πληθυσμοί θα μπορούσαν να βρεθούν χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό, θέρμανση και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επιταχύνει ήδη τον ρυθμό και την κλίμακα των ένοπλων συγκρούσεων, ενώ ταυτόχρονα διαβρώνει τις διασφαλίσεις που μας χωρίζουν από την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής», συνέχισε.



Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή, «όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα απειλούνται» από αυτήν την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων στη ζωή και την τροφή, την ιδιωτικότητα, την υγεία και την ασφάλεια.Τα ίδια τα αμερικανικά ηγετικά στελέχη του τεχνολογικού κλάδου έχουν ζητήσει επιβράδυνση στην ανάπτυξη του τομέα.Το Σάββατο, ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι Amodei, τάχθηκε υπέρ της επιβράδυνσης, προκειμένου να κατανοηθούν καλύτερα οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης. Υποστηρίχθηκε δημόσια από τον ομόλογό του στην OpenAI, Σαμ Άλμαν, καθώς και από τον Ίλον Μασκ.Χθες Κυριακή, ο Ντόλαλντ Τραμπ και στελέχη του κόμματός του εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην επιβράδυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει γίνει βασικό ζήτημα στην προεκλογική εκστρατεία των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.Σύμφωνα με τον Ύπατο Αρμοστή, «η τρέχουσα κούρσα προς μια ολοένα και πιο ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη σηματοδοτεί μια δραστική αλλαγή, εκθέτοντας όλες τις πτυχές της ζωής μας σε αυξημένους υπαρξιακούς κινδύνους».«Οι αστοχίες που αφορούν τα αντιπροσωπευτικά συστήματα ΤΝ», διεπαφές ικανές να εκτελούν εργασίες αυτόνομα, «θα μπορούσαν να παραλύσουν βασικές υπηρεσίες, να διαταράξουν επικοινωνίες, να αποσταθεροποιήσουν κρίσιμες υποδομές και να υπονομεύσουν την ίδια την καρδιά των δημοκρατικών θεσμών», προειδοποίησε ο Τουρκ.«Ολόκληροι πληθυσμοί θα μπορούσαν να βρεθούν χωρίς πρόσβαση σε πόσιμο νερό, θέρμανση και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) επιταχύνει ήδη τον ρυθμό και την κλίμακα των ένοπλων συγκρούσεων, ενώ ταυτόχρονα διαβρώνει τις διασφαλίσεις που μας χωρίζουν από την ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής», συνέχισε.

Ο επικεφαλής των κινεζικών μυστικών υπηρεσιών προειδοποίησε επίσης την Κυριακή ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί απειλή για την εθνική ασφάλεια, καθώς ξένες δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την τεχνολογία για να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα.



Ο Τουρκ είχε ήδη προειδοποιήσει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 7 Σεπτεμβρίου ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει «υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα».



Σήμερα, προέτρεψε τις εταιρείες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, «που βρίσκονται κυρίως στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και στις ΗΠΑ, να έχουν τόσο την ευθύνη όσο και την ικανότητα να δράσουν χωρίς καθυστέρηση για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων».



«Η αυτορρύθμιση του κλάδου είναι ένα επείγον πρώτο βήμα, αλλά από μόνη της δεν επαρκεί», δήλωσε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ, τονίζοντας ότι ο μικρός αριθμός χωρών που φιλοξενούν ηγέτες της Τεχνητής Νοημοσύνης πρέπει να τις υποχρεώσει να ενεργούν υπεύθυνα και να εναρμονίζουν τους κανόνες τους για να αποτρέψουν ο ανταγωνισμός να οδηγήσει σε αποδυνάμωση των κανονισμών.



Κατέληξε στο συμπέρασμα: «Καμία χώρα δεν μπορεί να ρυθμίσει μόνη της αυτήν την τεχνολογία. Καμία εταιρεία δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίζει μόνη της ποιοι κίνδυνοι πρέπει να αποδεχτεί ο κόσμος».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα