Πανικός σε πτήση της American Airlines: Γυναίκα γδύθηκε εντελώς και προέβη σε άσεμνες πράξεις μπροστά σε άλλους επιβάτες

Όπως αναφέρει το Fox News, η πτήση 1779 της American Airlines είχε αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Thurgood Marshall της Βαλτιμόρης/Ουάσινγκτον.

Ο επικεφαλής αεροσυνοδός δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της πτήσης, μια γυναίκα στη θέση 9D είχε γδυθεί και έκανε άσεμνες πράξεις μπροστά στους επιβάτες. Η συγκεκριμένη αναφορά έδειξε ότι το περιστατικό αναφέρθηκε στο Ολοκληρωμένο Κέντρο Επιχειρήσεων της American Airlines, με σύσταση να ζητηθεί η παρέμβαση των αρχών επιβολής του νόμου. Δεν είναι ξεκάθαρο αν τα μέλη του πληρώματος ακινητοποίησαν με κάποιον τρόπο τη γυναίκα.



Ένα μήνυμα ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System, Σύστημα Επικοινωνίας και Αναφοράς Αεροσκαφών) που σχετίζεται με το περιστατικό καταγράφηκε, όπως ανέφερε η εφημερίδα «Independent»: «Η FA1 αναφέρει ότι η επιβάτις στις θέσεις 9D/Ε/F έχει βγάλει όλα τα ρούχα της και εθεάθη από άλλους επιβάτες με άσεμνο τρόπο».

Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 6 Σεπτεμβρίου, ένας άλλος επιβάτης σε πτήση της American Airlines ακινητοποιήθηκε από συνεπιβάτες και μέλη του πληρώματος με ταινία και δεματικά μετά από ρατσιστικές και ομοφοβικές ύβρεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα