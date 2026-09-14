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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Άρπαξαν» πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να τους ξεγελάσουν

 14.09.2026 - 19:07
«Άρπαξαν» πάνω από 100 χιλιάδες ευρώ από εταιρεία στη Λεμεσό - Πώς κατάφεραν να τους ξεγελάσουν

Νέα υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου και απόσπασης χρηματικού ποσού ύψους 105 χιλιάδων ευρώ, διερευνά η Αστυνομία. Οι δράστες εξαπάτησαν εταιρεία στη Λεμεσό, αποστέλλοντας ψευδές μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail και κατάφεραν να αποσπάσουν το μεγάλο χρηματικό ποσό.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε σήμερα στο ΤΑΕ Λεμεσό, από εκπρόσωπο της εταιρείας στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την καταγγελία, τον περασμένο Ιούλιο, η εταιρεία συμφώνησε την αγορά προϊόντων, από συνεργάτιδα προμηθεύτρια εταιρεία που εδρεύει στο εξωτερικό.

Στις 17 Αυγούστου, η εταιρεία στην Κύπρο έλαβε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail, το οποίο παρουσιαζόταν πως είχε σταλεί από τη συνεργάτιδα εταιρεία και στο οποίο επισυναπτόταν τιμολόγιο, αναφορικά με την παραγγελία των προϊόντων. Μέσω του ψευδούς μηνύματος και του τιμολογίου, ζητείτο η αποπληρωμή του χρηματικού ποσού των 105,000 ευρώ, με έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό τα στοιχεία του οποίου αναφέρονταν στο ψευδές μήνυμα.

Ακολουθώντας τις οδηγίες που αναφέρονταν στο μήνυμα που είχε λάβει, η παραπονούμενη εταιρεία προχώρησε στις 25 Αυγούστου, στην καταβολή του χρηματικού ποσού, με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που της είχε υποδειχθεί από τους δράστες της απάτης.

Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, σε επικοινωνία της κυπριακής εταιρείας με τη συνεργάτιδα εταιρεία, διαπιστώθηκε ότι το μήνυμα είχαν αποστείλει δράστες απάτης και ότι ο τραπεζικός λογαριασμός στον οποίο έγινε το έμβασμα, δεν ανήκει στη συνεργάτιδα εταιρεία.

Το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή την νέα αυτή υπόθεση απάτης, η Αστυνομία συστήνει όπως, στις περιπτώσεις όπου λαμβάνονται τέτοιου είδους μηνύματα, για αποπληρωμή χρηματικών ποσών, οι πολίτες διενεργούν έλεγχο για επαλήθευση των μηνυμάτων, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους συνεργάτες, στους οποίους πρόκειται να γίνει η πληρωμή. Για την επικοινωνία αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιείται τηλεφωνικός αριθμός με τον οποίο οι δύο πλευρές ήρθαν ξανά σε επικοινωνία ή που αναγράφεται σε μηνύματα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους σε προηγούμενες τους συναλλαγές.

Οι ιδιοκτήτες ή διευθυντές εταιρειών, προτρέπονται να ενημερώνουν το προσωπικό της εταιρείας τους για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης και να εφαρμόζουν διαδικασίες επαλήθευσης των  αιτημάτων πληρωμής που λαμβάνουν.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη μορφή απάτης, γνωστή και ως απάτη μέσω τιμολογίων, καθώς και συμβουλές για το πως το κοινό μπορεί να αποφύγει την απάτη, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, στον πιο κάτω σύνδεσμο:

 https://www.cypruspolicenews.com/archives/6038

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