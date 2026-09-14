Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: Σε αμοιβαίο σεβασμό και διεθνές δίκαιο εδράζονται οι σχέσεις Κύπρου-Κίνας

Σε χαιρετισμό του σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Κίνας στη Λευκωσία, με την ευκαιρία της 77ης επετείου της Εθνικής Ημέρας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι φέτος οι δύο χώρες γιορτάζουν 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων, «διαλόγου, συνεργασίας και φιλίας».

Πρόσθεσε ότι η φιλία ανάμεσα στις δύο χώρες έχει ενισχυθεί, με τον πολιτικό διάλογο να αναπτύσσεται, τη συνεργασία να επεκτείνεται σε ολοένα περισσότερους τομείς και τις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών να ενδυναμώνονται.

Υπενθύμισε ότι το 2021 οι σχέσεις των δύο χωρών αναβαθμίστηκαν σε Στρατηγική Εταιρική Σχέση και σημείωσε ότι υπάρχουν περαιτέρω προοπτικές στον οικονομικό τομέα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι το εμπόριο και οι επενδύσεις αποτελούν σημαντικούς τομείς συνεργασίας, ενώ η ναυτιλία προσφέρει, όπως είπε, προοπτικές συνεργασίας μεταξύ δύο χωρών με ισχυρή ναυτική παράδοση.

Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, της έρευνας και καινοτομίας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των νέων τεχνολογιών.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι από το 1971 οι δύο χώρες έχουν οικοδομήσει μια σχέση που στηρίζεται στην κοινή προσήλωση στις θεμελιώδεις αρχές της διεθνούς τάξης, περιλαμβανομένων της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Σημείωσε ακόμη ότι Κύπρος και Κίνα συνεργάζονται στενά στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, στηρίζοντας την πολυμέρεια και τον κεντρικό ρόλο της στη διαφύλαξη της ειρήνης και της σταθερότητας.

«Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών εντάσεων, οι αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να παραμένουν η πυξίδα που καθοδηγεί τη συλλογική μας δράση», είπε.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε ευχαριστίες προς την Κίνα για τη μακρόχρονη στήριξή της στην κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και για τη συμβολή της στην Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, εξέφρασε εκτίμηση για τη στάση αρχών της Κίνας, περιλαμβανομένης της στάσης της υπό την ιδιότητά της ως Μόνιμου Μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, καθώς και για τη στήριξή της στις προσπάθειες για επίτευξη συνολικής λύσης, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας και του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών.

«Το στάτους κβο δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της Κύπρου και του λαού της, συνεπώς παραμένουμε απόλυτα προσηλωμένοι στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και σε μια βιώσιμη λύση που θα επιτρέψει σε όλους τους Κύπριους να ζουν μαζί σε μια επανενωμένη ευρωπαϊκή, ευήμερη χώρα», τόνισε.

Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία παραμένει απόλυτα προσηλωμένη στην Πολιτική της Μιας Κίνας, τόσο στις διμερείς σχέσεις όσο και σε πολυμερή φόρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για «σαφή και διαχρονική θέση» της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου.

Αναφερόμενος στις σχέσεις ΕΕ–Κίνας, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι η προσήλωση στον διάλογο, τη συνεργασία και σε μια διεθνή τάξη βασισμένη σε κανόνες καθοδηγεί την προσέγγιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σημείωσε ότι υπάρχουν δυνατότητες συνεργασίας από το εμπόριο και τις επενδύσεις μέχρι την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προσθέτοντας ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να υποστηρίζει μια εποικοδομητική και αμοιβαία επωφελή σχέση ανάμεσα στην ΕΕ και την Κίνα.

Από την πλευρά του, ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο Yang Yundong αναφέρθηκε στα 55 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και στα πέντε χρόνια από την εγκαθίδρυση της Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης.

Είπε ότι Κίνα και Κύπρος στηρίζουν η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα, αναφερόμενος στην προσήλωση της Κύπρου στην Πολιτική της Μιας Κίνας και στη στήριξη της Κίνας προς την Κύπρο στο Κυπριακό.

Ο Κινέζος Πρέσβης σημείωσε επίσης ότι οι διμερείς εμπορικές συναλλαγές σε αγαθά ανήλθαν το προηγούμενο έτος σε 1,44 δισ. δολάρια, φθάνοντας σε επίπεδο ρεκόρ.

Αναφέρθηκε ακόμη στη διεύρυνση των ανταλλαγών στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και των επαφών μεταξύ των δύο λαών, καθώς και στον ρόλο της Κύπρου στις σχέσεις Κίνας–ΕΕ.

Στην εκδήλωση παρέστησαν Υπουργοί, Βουλευτές και άλλοι επίσημοι. Μετά την είσοδο του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Πρέσβη της Κίνας ακολούθησε η ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και προβλήθηκε σύντομο βίντεο για την ιστορία και την παράδοση της Κίνας. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια.