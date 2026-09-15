Πρίγκιπας Χάρι - Μέγκαν Μαρκλ: Γιατί άλλαξαν εκτάκτως σχολείο στα παιδιά τους;

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ITV News, ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ απομακρύνθηκαν από το νέο σχολείο τους στη Βρετανία για λόγους ασφαλείας.

Όπως αναφέρθηκε, η οικογένεια εξέτασε όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες, με την απόφαση να λαμβάνεται έπειτα από αξιολόγηση των σχετικών κινδύνων.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τον πρίγκιπα Χάρι, ο οποίος βρίσκεται εδώ και χρόνια σε δικαστική και πολιτική διαμάχη με το βρετανικό υπουργείο Εσωτερικών για το ζήτημα της αστυνομικής προστασίας του.



Στο επίκεντρο ξανά η ασφάλεια του Χάρι



Ο πρίγκιπας Χάρι έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η οικογένειά του εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κινδύνους όταν βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι η αστυνομική προστασία είναι απαραίτητη για την ασφάλειά τους.



Η απόφαση να μην έχει πλέον αυτόματο δικαίωμα σε αστυνομική προστασία μετά την αποχώρησή του από τα ανώτερα βασιλικά καθήκοντα έχει αποτελέσει ένα από τα βασικά σημεία της αντιπαράθεσής του με τις βρετανικές αρχές.

Πηγές που επικαλούνται τα βρετανικά μέσα αναφέρουν ότι ο Χάρι και η Μέγκαν ενημερώθηκαν πως πραγματοποιήθηκε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία εξετάστηκε εκ νέου το επίπεδο της απειλής που ενδέχεται να αντιμετωπίζει το ζευγάρι.

Η εξέλιξη με την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από το ζήτημα της ασφάλειας του πρίγκιπα Χάρι και της οικογένειάς του, ιδιαίτερα καθώς το θέμα της αστυνομικής προστασίας του παραμένει ανοιχτό.

Πηγή: iefimerida.gr