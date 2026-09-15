Βίντεο οργής: Πατέρας στην Αυστραλία έβαλε στο τιμόνι τον τρίχρονο γιο του - «Μην τρακάρεις»

Ο πατέρας φέρεται να λέει στο αγόρι να «φύγει» και να «οδηγήσει». Επίσης ακούγεται να του λέει: «Κοίτα, εκεί είναι το χέρι μου... Κοίτα πού πηγαίνεις.

Μην τρακάρεις. Πήγαινε ευθεία», κατά τη διάρκεια του βίντεο κλιπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και πρόσθεσε: «Πήγαινε ευθεία, ευθεία. Πάνω στο κράσπεδο, πάνω στο κράσπεδο». Ο άνδρας πίσω από την κάμερα φέρεται να συνεχίζει να φωνάζει οδηγίες κατά τη διάρκεια του βίντεο κλιπ πριν το όχημα σταματήσει αφού φτάσει σε ένα μονοπάτι. Στη συνέχεια, λέει: «Τα καταφέραμε», καθώς το αυτοκίνητο σταματά.

Η αστυνομία συνέλαβε τον πατέρα το Σάββατο και θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Οκτωβρίου. Οι αρχές χαρακτήρισαν περιστατικό ως «βαθιά ανησυχητικό».

Ο υπουργός της Δυτικής Αυστραλίας Μάθιου Σουίνμπορν εμφανίστηκε σοκαρισμένος αφού είδε το βίντεο κλιπ. «Με έχει θυμώσει και πρέπει να καταδικαστεί με τον πιο έντονο τρόπο - δεν υπάρχει υπεράσπιση», είπε και πρόσθεσε: «Αν γινόταν ατύχημα, αυτό το παιδί θα αντιμετώπιζε θάνατο ή μόνιμο τραυματισμό.

Είχαμε τόσους πολλούς σοβαρούς θανάτους στους δρόμους μας και τα μηνύματα της κυβέρνησης γύρω από αυτό είναι ευθύνη όλων να είναι ασφαλείς και αυτό είναι απλώς γελοίο».

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr