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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Περνούν το κατώφλι του Κακουργιοδικείου Δρουσιώτης και «Σάντη» - Με 101 κατηγορίες αρχίζει αύριο η πολύκροτη υπόθεση

 15.09.2026 - 10:10
Περνούν το κατώφλι του Κακουργιοδικείου Δρουσιώτης και «Σάντη» - Με 101 κατηγορίες αρχίζει αύριο η πολύκροτη υπόθεση

Με 101 κατηγορίες στο κατηγορητήριο, η πολύκροτη υπόθεση «Σάντη» περνά από αύριο, Τετάρτη, το κατώφλι του δικαστηρίου, με τον Μακάριο Δρουσιώτη και την Κυριακή Κυριάκου  να παρουσιάζονται ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για την παραπομπή της υπόθεσης σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας.

Η διαδικασία είναι ορισμένη για τις 08:30 και αποτελεί την πρώτη δικαστική εμφάνιση των δύο κατηγορούμενων σε σχέση με την υπόθεση, μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής διερεύνησης και την καταχώριση της ποινικής υπόθεσης από τη Νομική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2026, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, αφού μελέτησε το μαρτυρικό υλικό που διαβιβάστηκε από την Αστυνομία στις 30 Ιουνίου 2026, προχώρησε στην καταχώριση ποινικής υπόθεσης εναντίον δύο φυσικών προσώπων.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν τα αδικήματα της κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και της παρενόχλησης.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ενώ τα κατηγορητήρια επιδόθηκαν στους δύο εμπλεκόμενους από το Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Αρχηγείου Αστυνομίας.

Μετά την καταχώριση της υπόθεσης, ορίστηκε ως ημερομηνία πρώτης εμφάνισης η 16η Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θα ακολουθηθεί η διαδικασία παραπομπής στο Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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