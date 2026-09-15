Ανδρούλα Βασιλείου: Μετά τον σάλο επέστρεψε στην Αστυνομία τελικά ο οδηγός της

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναφορές της κ. Βασιλείου σχετικά με το ζήτημα της φρουράς, η ίδια επανήλθε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έλεγε ότι, επειδή θέλει να βοηθήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, να υλοποιήσει τις αποφάσεις του σχετικά με τις φρουρές πρώην αξιωματούχων, έδωσε οδηγίες στον αστυνομικό, να παρουσιαστεί την Δευτερά στο Αρχηγείο Αστυνομίας και να λάβει οδηγίες για τα νέα του καθήκοντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου» το πρωί της Δευτέρας, ο αστυφύλακας παρουσιάστηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας για να αναλάβει νέα καθήκοντα. Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ επειδή, κανείς δεν είχε ενημερωθεί επίσημα, έγινε διευθέτηση όπως λάβει μια βδομάδα άδεια μέχρι να βγει η μετάθεσή του. Όπως αναφέρει ο «Φιλελεύθερος» ο αστυνομικός αναμένεται να ενημερωθεί για τα νέα του καθήκοντα την ερχόμενη Δευτέρα.