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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρούλα Βασιλείου: Μετά τον σάλο επέστρεψε στην Αστυνομία τελικά ο οδηγός της

 15.09.2026 - 10:02
Ανδρούλα Βασιλείου: Μετά τον σάλο επέστρεψε στην Αστυνομία τελικά ο οδηγός της

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τις δηλώσεις τις Ανδρούλας Βασιλείου, τελικά ο αστυνομικός που ήταν επιφορτισμένος με καθήκοντα οδηγού της, επέστρεψε χθες πίσω στην Αστυνομία, σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτει ο «Φιλελεύθερος».

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αναφορές της κ. Βασιλείου σχετικά με το ζήτημα της φρουράς, η ίδια επανήλθε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου έλεγε ότι, επειδή θέλει να βοηθήσει τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Φυτιρή, να υλοποιήσει τις αποφάσεις του σχετικά με τις φρουρές πρώην αξιωματούχων, έδωσε οδηγίες στον αστυνομικό, να παρουσιαστεί την Δευτερά στο Αρχηγείο Αστυνομίας και να λάβει οδηγίες για τα νέα του καθήκοντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φιλελεύθερου» το πρωί της Δευτέρας, ο αστυφύλακας παρουσιάστηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας για να αναλάβει νέα καθήκοντα. Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ επειδή, κανείς δεν είχε ενημερωθεί επίσημα, έγινε διευθέτηση όπως λάβει μια βδομάδα άδεια μέχρι να βγει η μετάθεσή του. Όπως αναφέρει  ο «Φιλελεύθερος» ο αστυνομικός αναμένεται να ενημερωθεί για τα νέα του καθήκοντα την ερχόμενη Δευτέρα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: VIDEO: Ανδρούλλα Βασιλείου: «Είναι τιμητικό για ένα κράτος μια Πρώτη Κυρία να κάνει γύρους για να βρει πάρκινγκ; - Είναι θέμα πρεστίζ»

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