Στο σπίτι μαθητές Ειδικών Σχολείων και παιδιά που χρειάζονται σχολικούς συνοδούς λόγω της απεργίας - Διευκρινίσεις από το ΥΠΑΝ

Ειδικότερα, το Υπουργείο καλεί τους γονείς και κηδεμόνες των παιδιών που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία, καθώς και των μαθητών και μαθητριών που χρειάζονται τη στήριξη σχολικών βοηθών/συνοδών, να κρατήσουν τα παιδιά στο σπίτι κατά τη συγκεκριμένη ημέρα.

Όπως διευκρινίζεται, εξαιτίας της απεργίας δεν θα είναι δυνατό να διασφαλιστεί η απαιτούμενη εξατομικευμένη υποστήριξη, επίβλεψη, φροντίδα και συνοδεία των συγκεκριμένων μαθητών κατά την παραμονή τους στο σχολείο.

Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη διευθέτηση κρίθηκε αναγκαία, με γνώμονα την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία των μαθητών και μαθητριών.

Παράλληλα, το Υπουργείο διευκρινίζει ότι οι απουσίες των μαθητών και μαθητριών που θα απουσιάσουν από το σχολείο την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου δεν θα προσμετρηθούν.



