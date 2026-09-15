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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θα μας τρελάνει ο καιρός - Μετά τον καύσωνα διαρκείας έρχονται... βροχές και καταιγίδες

 15.09.2026 - 16:54
Θα μας τρελάνει ο καιρός - Μετά τον καύσωνα διαρκείας έρχονται... βροχές και καταιγίδες

Μια έτσι και μια αλλιώς ο καιρός.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, αύριο ο καιρός θα παραμείνει αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Εποχική χαμηλή πίεση επικρατεί στην περιοχή, ενώ διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει το νησί σταδιακά από την Πέμπτη.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά ενδέχεται να εμφανιστούν αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, πιθανόν να σχηματιστεί τοπική αραιή ομίχλη ή ομίχλη, κυρίως στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι θα καταστούν καταβατικοί, ασθενείς και αρχικά τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, αλλά τοπικά στα δυτικά και στα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο ο καιρός θα παραμείνει αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, ιδιαίτερα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν το πρωί μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν σταδιακά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 36 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα δυτικά και στα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά αργότερα θα παρατηρηθούν τοπικά αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως καταβατικοί, ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα καταστεί ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Πέμπτη προοδευτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και το απόγευμα αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι. Το βράδυ, σταδιακά αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα παράλια. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και αρχικά μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο αναμένονται το απόγευμα μεμονωμένες βροχές, ιδιαίτερα στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση μέχρι την Παρασκευή, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Το Σάββατο θα σημειώσει μικρή άνοδο.

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