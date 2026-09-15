Πώς απαντά το Υπουργείο Οικονομικών στη διαμαρτυρία των ωρομίσθιων

Η Κυβέρνηση έχει δεχθεί θετικά τη μεγάλη πλειοψηφία των αιτημάτων των συντεχνιών. Εξαίρεση αποτελούν όσα αφορούν μισθολογικές αυξήσεις εκτός της καθιερωμένης διαδικασίας, τα οποία εξετάζονται με βάση την πρακτική που ακολουθείται στο πλαίσιο των σχετικών Συμφωνιών Πλαισίου.

Η ουσιαστική διαφωνία αφορά το αίτημα για γενική αύξηση 8% αποκλειστικά στο ΩΚΠ. Αυτό το αίτημα δεν μπορεί να εξεταστεί μόνο του, γιατί ό,τι ισχύσει για τους 6.500 ωρομίσθιους του ΩΚΠ θα χρειαστεί στην πράξη να ισχύσει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Το συνολικό κόστος των αιτημάτων των Συντεχνιών ανέρχεται σε €50 εκατ. για την τριετία της σύμβασης (€23 εκ ετησίως από το 2027 και μετά, εκ των οποίων περίπου €17 εκατ. τον χρόνο από το 2027 και μετά αφορούν τη γενική αύξηση 8%). Αν όμως επεκταθεί σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, το πραγματικό κόστος της γενικής αύξησης μισθών ξεπερνά τα €300 εκατ. τον χρόνο μόνο για τον δημόσιο τομέα, γεγονός το οποίο είναι πέραν των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους και αποτελεί απόλυτη πρόκληση για τους φορολογουμένους του ιδιωτικού τομέα. Είναι πάγια τακτική, οι μισθολογικές αυξήσεις να συμφωνούνται μέσω Συμφωνίας Πλαισίου του Υπουργού Οικονομικών με όλες τις συντεχνίες και όχι αποσπασματικά για μία κατηγορία προσωπικού, όπως εξάλλου ακολουθείτο μέχρι σήμερα.

Στην απεργία συμμετέχουν συνολικά περίπου 11.000 ωρομίσθιοι. Οι 6.500 ανήκουν στο ΩΚΠ και οι υπόλοιποι 5.500 εργάζονται στον ΟΚΥπΥ και τις Σχολικές Εφορείες, εκτός κρατικού μισθολογίου.

Επισημαίνεται ότι θα ήταν ανεύθυνη ενέργεια αν μια απεργία είναι καθολική χωρίς πρόνοια για προσωπικό έκτακτης ανάγκης σε ευαίσθητες υπηρεσίες. Σε τομείς όπως τα νοσηλευτήρια, η δασοπυρόσβεση, η υδροδότηση, οι φυλακές και οι τηλεπικοινωνίες, πρέπει να διασφαλίζεται κατ' ελάχιστον όριο υπηρεσίας, για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, ακόμη και κατά τη διάρκεια της απεργίας.

Η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη διαχειρίζεται υπεύθυνα τα πλεονάσματα της οικονομίας, στηρίζοντας τους χαμηλόμισθους χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα που κράτησε την Κύπρο όρθια σε μια δύσκολη περίοδο. Τα τελευταία χρόνια έχουν διορθωθεί αδικίες, έχουν ικανοποιηθεί αιτήματα και έχουν παραχωρηθεί σημαντικές βελτιώσεις που αναγνωρίζουν τη συνεισφορά των εργαζομένων.

Το Υπουργείο καλεί τις συντεχνίες να ξανασκεφτούν την απόφασή τους, να φροντίσουν για την κάλυψη των αναγκών έκτακτης ανάγκης κατά την απεργία και να επιστρέψουν άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με καλή πίστη και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε όλους τους πολίτες.

Για πλήρη ενημέρωση της κοινής γνώμης, αναφέρεται ότι η Κυβέρνηση έχει ήδη βελτιώσει σημαντικά τους όρους απασχόλησης του ΩΚΠ, ενώ ενδεικτικά αναφέρονται τα πιο κάτω που έχουν παραχωρηθεί τα τελευταία έτη (2019-2026):

● Επέκταση από 01/01/2025 του συνδυασμού κλιμάκων με την αμέσως επόμενη (δηλ. Κλ. Ε1-Ε2, Κλ. Ε2-Ε3) σε όλες τις κλίμακες μισθοδοσίας των ωρομίσθιων επαγγελμάτων με εξαίρεση την Κλ. Ε10.

● Επέκταση από 01/01/2025 όλων των κορυφών κλιμάκων του ΩΚΠ κατά 2 προσαυξήσεις.

● Αναβάθμιση από 01/01/2026, 702 Δασοπυροσβεστών/ Πυροφυλάκων και 237 Εργατών Πυρόσβεσης από την Κλ.Ε6 στις Κλ.Ε7-Ε8, ενώ είχε προηγηθεί η αναβάθμιση 250 Ναυαγοσωστών εποχικών και μόνιμων από την Κλ.Ε5 στις Κλ.Ε7-Ε8. Για την περίπτωση των Δασοπυροσβεστών/ Πυροφυλάκων εγκρίθηκαν νέοι Κανονισμοί που διασφαλίζουν την ένταξη τους σε σύστημα βάρδιας βάση του οποίου καθίστανται δικαιούχοι στα σχετικά επιδόματα βάρδιας (ύψους 20% και 15% ανάλογα με την περίοδο εργασίας), για περίοδο 10 μηνών τον χρόνο.

Σημειώνεται ότι το υπό αναφορά προσωπικό περιλαμβάνεται στα 1.500 άτομα που απασχολούνταν σε εποχική βάση με διαφόρων ειδών συμβόλαια χρονικής διάρκειας 6 - 8 και 10μήνων εργασίας και των οποίων, με ισχύ από 01/01/2019, η απασχόληση μετατράπηκε σε 12μήνη χωρίς διακοπή, αποκτώντας δηλαδή τον τίτλο και τα ωφελήματα του μόνιμου ωρομίσθιου προσωπικού.

● Αύξηση με ισχύ από 01/01/2023 του ποσοστού κατοχυρωμένου ταμείου προνοίας από 14.5% σε 15% για την υπηρεσία από 01/01/2013, χωρίς αύξηση των εισφορών του ωρομίσθιου, προς βελτίωση των ωφελημάτων αποχώρησης του ΩΚΠ.

● Αύξηση αρχικών μισθών και αναπροσαρμογή άλλων κλιμάκων, που δεν επηρεάζονταν, για διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των κλιμάκων του ΩΚΠ, λόγω του Περί Κατώτατου Ορίου Μισθών Διατάγματος. Ο μισθός των 800 Καθαριστριών Γραφείου (Κλ.Ε1) που απασχολούνται στη δημόσια υπηρεσία αυξήθηκε κατά την περίοδο 2020 – 2026 από €799 σε €1.088 (μετά τους 6 μήνες) στο αρχικό της κλίμακας (€289 αύξηση), ενώ η κορυφή της κλίμακας, λόγω του συνδυασμού της Κλ.Ε1 με την Κλ.Ε2 από 01/01/2025, αυξήθηκε από τα €1.253 στα €1.729 (€476 αύξηση ή 38% αύξηση).

● Παραχώρηση γενικής αύξησης ύψους 1.5% στους μισθούς όλου του προσωπικού της δημόσιας υπηρεσίας, περιλαμβανομένης και της κατηγορίας του ΩΚΠ, με ισχύ από 01/10/2024.

● Συμφωνία για σταδιακή επαναφορά της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής (ΑΤΑ) από το 50% στο 100%, οι πρόνοιες της οποίας υιοθετούνται και στο ΩΚΠ.

● Επιπρόσθετα, και δεδομένου ότι οι Συντεχνίες εμπλέκουν στο στάδιο αυτό το ωρομίσθιο προσωπικό των Σχολικών Εφορειών, σημειώνεται ότι έχει εγκριθεί, με ισχύ από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής περιόδου 2026-2027, το αίτημα αναβάθμισης 2.165 Σχολικών Βοηθών/ Συνοδών Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες από την Κλ.Ε3 στην Κλ.Ε5 των κλιμάκων μισθοδοσίας του ΩΚΠ που υιοθετούνται και για το προσωπικό των Σχολικών Εφορειών.

● Οι μισθοί του ωρομίσθιου προσωπικού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 25% τα τελευταία χρόνια, μέσα από αναβαθμίσεις κλιμάκων και αυξήσεις στους αρχικούς μισθούς και του συστήματος των αυξήσεων της δημόσιας υπηρεσίας. Ο διάμεσος μισθός στο ΩΚΠ είναι σήμερα €2.113, πιο ψηλός από τον διάμεσο μισθό στην

Κύπρο (€1.968) και μόλις 68 από τους περίπου 6.500 υπηρετούντες ωρομίσθιους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, ο ισχυρισμός ότι η Κυβέρνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις χαμηλότερες μισθολογικές βαθμίδες δεν ευσταθεί.