Γιώργος Μαζωνάκης: Ερευνούν αν του χορηγήθηκε ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση

Μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί συγκεκριμένο φάρμακο ή ουσία, άλλωστε αυτό θα φανεί και από τις τοξικολογικές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που βρίσκονται στη διάθεση του protothema.gr, το συγκεκριμένο ενδεχόμενο ερευνάται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι, εφόσον αποδειχθεί πως χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη ουσία της κατηγορίας που εξετάζεται, η χορήγησή της θα έπρεπε να γίνεται υπό συγκεκριμένες ιατρικές προϋποθέσεις και με παρουσία καρδιολόγου και αναισθησιολόγου.

Οι ερευνητές επιχειρούν έτσι να διαπιστώσουν όχι μόνο τι ακριβώς συνέβη κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, αλλά και τι είχε προηγηθεί πριν ο τραγουδιστής συνδεθεί με το μηχάνημα.

Η διαγραμμένη φωτογραφία στην οποία ο Μαζωνάκης φαίνεται να κοιμάται

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά υπό αυτό το πρίσμα μία από τις δύο φωτογραφίες που ανακτήθηκαν από το κινητό τηλέφωνο της Ιωάννας Γάκα. Στην μία εικόνα ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι όπου πραγματοποιείτο η πλασμαφαίρεση και με εικόνα ανθρώπου που κοιμάται.

Η φωτογραφία είχε διαγραφεί από το κινητό της γιατρού το ίδιο απόγευμα, πριν εκείνη και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος κληθούν από την Αστυνομία προκειμένου να καταθέσουν.

Η εικόνα αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που οι Αρχές βάζουν δίπλα στα υπόλοιπα δεδομένα της υπόθεσης και επιχειρούν να ερμηνεύσουν σε συνδυασμό με τις τοξικολογικές εξετάσεις, τις καταθέσεις και τα ψηφιακά ευρήματα.

Η μία φωτογραφία είχε διαμοιραστεί

Όπως είχε αποκαλύψει από χθες το protothema.gr, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών εντόπισε ψηφιακά ίχνη διαμοιρασμού για μία από τις φωτογραφίες που είχαν βρεθεί διαγραμμένες στη συσκευή της Γάκα.

Αυτό σημαίνει ότι οι Αρχές έχουν ένδειξη πως η εικόνα είχε σταλεί ή διαμοιραστεί, χωρίς όμως να γνωρίζουν ακόμη με βεβαιότητα τον παραλήπτη. Κατά τις πληροφορίες που εξετάζονται, δεν θεωρείται δεδομένο ότι η φωτογραφία είχε αποσταλεί στον σύζυγο της γιατρού.

Η απάντηση αναμένεται να δοθεί μέσα από τη διαδικασία άρσης του τηλεφωνικού απορρήτου, καθώς η περαιτέρω τεχνική ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων επικοινωνίας απαιτεί σχετικό δικαστικό βούλευμα.

Οι ερευνητές θέλουν να μάθουν σε ποιον στάλθηκε η εικόνα, ποια ώρα έγινε η αποστολή, μέσω ποιας εφαρμογής και αν υπήρξε κάποια συνοδευτική συνομιλία.

Τα στοιχεία αυτά μπορεί να αποδειχθούν καθοριστικά για να διαπιστωθεί για ποιο λόγο τραβήχτηκε η φωτογραφία και γιατί στη συνέχεια διαγράφηκε.

Συνεχίζεται η έρευνα για τις αναζητήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη

Παράλληλα, η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει την προσπάθεια να ανακτήσει και να αποκωδικοποιήσει με ακρίβεια τις αναζητήσεις που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν μέσω εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης τις κρίσιμες στιγμές.

Το βασικό ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί ποιος χρησιμοποίησε το σύστημα, σε ποια χρονική στιγμή, τι ακριβώς πληκτρολόγησε και ποιες απαντήσεις έλαβε.

Οι προηγούμενες ενδείξεις είχαν δείξει ότι πραγματοποιήθηκαν αναζητήσεις σχετικές με το πώς μπορεί να επανέλθει ένας ασθενής, ενώ η έρευνα τώρα επιχειρεί να φτάσει στο ακριβές περιεχόμενο των ερωτημάτων.

Η χρονική αντιστοίχιση θεωρείται εξαιρετικά σημαντική: οι αστυνομικοί θέλουν να δουν αν οι συγκεκριμένες αναζητήσεις έγιναν μετά τα πρώτα alerts του μηχανήματος, μετά τη διακοπή της θεραπείας ή όταν η κατάσταση του Μαζωνάκη είχε ήδη επιδεινωθεί δραματικά.

Κρίσιμα τα κινητά των τριών εργαζομένων

Μεγάλη βαρύτητα δίνεται πλέον και στα κινητά τηλέφωνα τριών εργαζομένων του ιατρείου, τα οποία μπορούν να προσφέρουν πρόσθετα στοιχεία για όσα συνέβησαν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το περιστατικό.

Οι Αρχές αναζητούν στις συσκευές επικοινωνίες, μηνύματα, κλήσεις, φωτογραφίες, βίντεο και άλλα ψηφιακά ίχνη που μπορεί να βοηθήσουν στην ανασύνθεση του χρονικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αν υπήρξαν επικοινωνίες μεταξύ των εργαζομένων και των δύο γιατρών την ώρα που η κατάσταση του τραγουδιστή επιδεινωνόταν, αλλά και εάν υπήρξε ανταλλαγή υλικού μετά το συμβάν.

Η εξέταση των τριών κινητών μπορεί επίσης να διασταυρώσει ή να αντικρούσει στοιχεία που έχουν ήδη προκύψει από το κινητό της Ιωάννας Γάκα και από τον υπολογιστή του ιατρείου.

Πηγή: protothema.gr