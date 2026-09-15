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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Πάολα LIVE στο Λατομείο ΣΚΥΡΑ Λίμα στον Κόρνο

 15.09.2026 - 16:41
Η Πάολα LIVE στο Λατομείο ΣΚΥΡΑ Λίμα στον Κόρνο

Τα Λατομεία ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ και ΠΥΡΓΩΝ ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μία ξεχωριστή μουσική βραδιά με την αγαπημένη ερμηνεύτρια Πάολα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026, στον προαύλιο χώρο του Λατομείου ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ στον Κόρνο της Επαρχίας Λάρνακας.

Σε έναν χώρο με μοναδική βιομηχανική αισθητική και ιδιαίτερο φυσικό τοπίο, το λατομείο μεταμορφώνεται σε έναν εντυπωσιακό συναυλιακό χώρο, φιλοξενώντας μία παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό μια αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:30 και η Πάολα θα παρουσιάσει ένα δυναμικό πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ενέργεια και μοναδικές στιγμές.

Μουσική με κοινωνικό αποτύπωμα Η συναυλία αποτελεί πρωτοβουλία των Λατομείων ΠΥΡΓΩΝ και ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και της διαχρονικής τους δέσμευσης για την έμπρακτη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.

Τα καθαρά έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για την ενίσχυση των κοινοτήτων της περιοχής, συμβάλλοντας στην υλοποίηση έργων και δράσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα ενισχύσουν την τοπική ανάπτυξη.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Καλλιτέχνης: Πάολα Live

Ημερομηνία: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Χώρος: Προαύλιο χώρος Λατομείου ΣΚΥΡΑ ΛΙΜΑ, , Επαρχία Λάρνακας

 

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω του Ticketmaster Cyprus και στα ACS στην τιμή των 15 ευρώ για είσοδο σε Αρένα και 25 ευρώ για είσοδο σε τραπέζι, χωρίς ελάχιστη κατανάλωση ποτού.

Οι διοργανωτές καλούν το κοινό να εξασφαλίσει έγκαιρα τη θέση του, καθώς η ζήτηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη.

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