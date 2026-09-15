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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επ. Ενέργειας: Ζητά χρονοδιάγραμμα για το τερματικό στο Βασιλικό

 15.09.2026 - 17:32
Επ. Ενέργειας: Ζητά χρονοδιάγραμμα για το τερματικό στο Βασιλικό

Σαφείς απαντήσεις για τα επόμενα βήματα, το κόστος και, κυρίως, τα χρονοδιαγράμματα κατασκευής του τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου, στο Βασιλικό ζητά η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, σύμφωνα με τον Πρόεδρό της Νίκο Γεωργίου.

Η Επιτροπή επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις στο Βασιλικό σήμερα, με στόχο να αποκτήσει, όπως δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρός της Νίκος Γεωργίου, «μια πραγματική εικόνα της κατάστασης του έργου» και να ενημερωθεί για τα επόμενα βήματα.

Ο κ. Γεωργίου χαρακτήρισε το Βασιλικό «βαρυσήμαντο έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου», σημειώνοντας ότι αφορά το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας.

Όπως ανέφερε, η διαδικασία για την επιλογή νέου εργολάβου βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, ενώ η Επιτροπή ζήτησε σαφείς απαντήσεις σε σχέση με τα επόμενα βήματα, το κόστος και, κυρίως, τα χρονοδιαγράμματα.

«Αυτό που ζητούμε είναι ένα συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα», είπε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, εξηγώντας ότι πρέπει να είναι γνωστό πότε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες, πότε θα γίνει η δοκιμαστική λειτουργία και πότε το τερματικό θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Ο κ. Γεωργίου υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε την πολυτέλεια για νέες καθυστερήσεις», επισημαίνοντας πως «κάθε καθυστέρηση έχει κόστος για το κράτος, για την οικονομία και για τον κάθε πολίτη».

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας θα παρακολουθεί στενά την πορεία του έργου.

«Δεν αρκούν πλέον οι διαβεβαιώσεις», ανέφερε, τονίζοντας ότι απαιτούνται «συγκεκριμένες ημερομηνίες, συγκεκριμένο κόστος και συγκεκριμένη ευθύνη».

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας τόνισε ότι «το Βασιλικό πρέπει να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει», σημειώνοντας πως η Κύπρος χρειάζεται ενεργειακή ασφάλεια και πρέπει να την αποκτήσει «χωρίς άλλες παλινωδίες και χωρίς άλλες χαμένες ευκαιρίες».

Πηγή: ΚΥΠΕ

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