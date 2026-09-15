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ΔΙΕΘΝΗ

Τσελίκ: Η Τουρκία "θα συνεχίσει να προστατεύει την ασφάλεια" ψευδοκράτους

 15.09.2026 - 18:13
Τσελίκ: Η Τουρκία "θα συνεχίσει να προστατεύει την ασφάλεια" ψευδοκράτους

Τη θέση ότι η Τουρκία, ως «μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα», θα "συνεχίσει να προστατεύει την ασφάλεια" του ψευδοκράτους επανέλαβε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος στην Τουρκία,  AKP, Ομέρ Τσελίκ, επικρίνοντας παράλληλα την απόφαση των ΗΠΑ να παρατείνουν για ακόμη έναν χρόνο την άρση του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Τσελίκ αναφέρθηκε επίσης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, καλώντας σε αποφυγή «προκλητικών προσεγγίσεων».

Σε δηλώσεις του έπειτα από συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του, ο Ομέρ Τσελίκ χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών για παράταση της άρσης του εμπάργκο όπλων προς την Κυπριακή Δημοκρατία, χρησιμοποιώντας την πάγια τουρκική ορολογία περί «ελληνοκυπριακής διοίκησης της νότιας Κύπρου».

Όπως υποστήριξε, το εμπάργκο αποτελούσε ένα «προστατευτικό μέτρο», προκειμένου «κανείς στο νησί να μην κλιμακώσει την κρίση», να μη διαταραχθούν οι ισορροπίες και οι διαπραγματεύσεις να μην οδηγηθούν σε διαφορετικό πεδίο.

«Η άρση αυτού του εμπάργκο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα η ανακοίνωση ότι παρατείνεται για ακόμη έναν χρόνο δεν ήταν σωστή απόφαση», δήλωσε ο Τσελίκ.

Κατά τον εκπρόσωπο του AKP, πρόκειται για κινήσεις που «θα οδηγήσουν σε περαιτέρω διάβρωση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών στο νησί».

Ο Τσελίκ είπε, ακόμη, ότι η στάση της Τουρκίας ως προς την «κυριαρχία της τδβκ» θα ενισχυθεί περαιτέρω.

«Ως μητέρα πατρίδα και εγγυήτρια χώρα, η Τουρκία θα συνεχίσει πάντοτε τον αγώνα της για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων του ‘τουρκοκυπριακού λαού’, της τδβκ και της κυπριακής υπόθεσης», ανέφερε. «Σε αυτό περιλαμβάνεται φυσικά και η διασφάλιση της ασφάλειας της τδβκ», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του AKP αναφέρθηκε στη συνέχεια στις εξελίξεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, υποστηρίζοντας ότι σε μια περίοδο έντονης διεθνούς αναταραχής δεν πρέπει να δημιουργηθούν νέες εστίες έντασης.

«Μέσα σε τόση αναταραχή, αυτό που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιθυμούμε είναι η εμφάνιση προκλητικών προσεγγίσεων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», είπε.

Με αφορμή, όπως ανέφερε, «τις εικόνες που εμφανίστηκαν το τελευταίο διάστημα», κάλεσε «όλους να επιδείξουν κοινή λογική».

Ο Τσελίκ τόνισε ότι η επιμονή της Άγκυρας στη διπλωματία και στην επίλυση των διαφορών μέσω διαπραγματεύσεων δεν πρέπει να θεωρείται ένδειξη αδυναμίας.

«Το γεγονός ότι δίνουμε έμφαση στη διπλωματία και στην επίλυση των προβλημάτων στο τραπέζι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως αδυναμία», δήλωσε.

Όπως είπε, η Τουρκία έχει επίγνωση της ισχύος της «τόσο στο τραπέζι όσο και στο πεδίο» και επιθυμεί να αποφευχθούν νέες εντάσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τσελίκ υποστήριξε ότι δεν μπορεί να σταλεί μήνυμα προς την Άγκυρα μέσω στρατηγικών επίδειξης ισχύος.

«Δεν υπάρχει κανένα μήνυμα που μπορεί να δοθεί στην Τουρκία μέσω επίδειξης ισχύος ή προκλητικών προσεγγίσεων», είπε.

«Όποιος επιχειρήσει να μας μεταφέρει ένα τέτοιο μήνυμα, δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν πρόκειται ούτε να το παραλάβουμε ούτε να το αποδεχθούμε», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του AKP κάλεσε τέλος να μη μετατρέπονται τα ζητήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου σε μέρος της εσωτερικής πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια στάση οδηγεί σε «φαύλο κύκλο».

 

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