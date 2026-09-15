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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η θέση των ΒΒ για τη διαμαρτυρία στο Ακρωτήρι - Πως απαντούν για τον κίνδυνο καρκίνου

 15.09.2026 - 18:35
Η θέση των ΒΒ για τη διαμαρτυρία στο Ακρωτήρι - Πως απαντούν για τον κίνδυνο καρκίνου

Τη θέση της αναφορικά με την ειρηνική διαμαρτυρία που πραγματοποιείται έξω από τη RAF Ακρωτηρίου εξέφρασε η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων, υπογραμμίζοντας ότι σέβεται πλήρως το δικαίωμα στην ειρηνική και νόμιμη διαμαρτυρία.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος των Βρετανικών Βάσεων ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχεδιασμός για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στην Αλυκή Ακρωτηρίου, ο οποίος περιλαμβάνει την εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών.

Όπως διευκρινίζεται, η έναρξη των σχετικών εργασιών θα πραγματοποιηθεί μόνο αφού ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες περιβαλλοντικής αξιολόγησης και δημόσιας διαβούλευσης. Η Διοίκηση των Βρετανικών Βάσεων αναμένει τις απαραίτητες αιτήσεις από τον φορέα υλοποίησης, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Παράλληλα, γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ των εργασιών που πραγματοποιούνται σήμερα στην περιοχή και του συγκεκριμένου έργου.

Σύμφωνα με τις Βρετανικές Βάσεις, οι τρέχουσες εργασίες στην Αλυκή Ακρωτηρίου αφορούν τακτική συντήρηση και δεν συνδέονται με το έργο «Άτλας», το οποίο αφορά τον εκσυγχρονισμό των υποδομών.

Αναφορά σε μελέτη για τις εκπομπές

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με τις εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων και τις πιθανές επιπτώσεις τους στη δημόσια υγεία.

Μελέτη που είναι διαθέσιμη στο κοινό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι “οι κύριες πηγές πεδίων ραδιοσυχνοτήτων ήταν τα συστήματα κινητής τηλεφωνίας και τα εθνικά συστήματα εκπομπής. Δεν διαπιστώθηκε αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρκίνου, συγγενών ανωμαλιών ή μαιευτικών προβλημάτων”. Η Διοίκηση σημειώνει πως, δεν έχει διαπιστώσει οποιαδήποτε στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η κατάσταση αυτή έχει μεταβληθεί.

Παράλληλα αναφέρει πως έχει ενημερώσει την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι είναι διατεθειμένη να συγχρηματοδοτήσει μια περαιτέρω ανεξάρτητη μελέτη.

Οι υφιστάμενες ρυθμίσεις παρακολούθησης, περιλαμβανομένων εκείνων εντός της κοινότητας Ακρωτηρίου, παρέχουν σε συνεχή βάση δεδομένα στις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας σχετικά με τις εκπομπές από τον συγκεκριμένο εξοπλισμό. Η παρακολούθηση των δεδομένων αυτών θα ενισχυθεί μέσω της πρότασης της Διοίκησης για εγκατάσταση πρόσθετων μονάδων παρακολούθησης σε διάφορα σημεία της περιοχής της Αλυκής.

Τονίζει πως, παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση ότι το έργο θα υλοποιηθεί με υπευθυνότητα και σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς εταίρους και τις κοινότητες.

 

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