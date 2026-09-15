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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε σοβαρή κατάσταση 48χρονος μετά από εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία

 15.09.2026 - 19:05
Σε σοβαρή κατάσταση 48χρονος μετά από εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία

Σε εργατικό ατύχημα που συνέβη γύρω στις 1.40μ.μ. σήμερα στη Λευκωσία, τραυματίστηκε σοβαρά 48χρονος.

Συγκεκριμένα, ενώ ο 48χρονος εργαζόταν σε ανεγειρόμενη οικοδομή στη Λευκωσία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο πάτωμα του δευτέρου ορόφου από ύψος 2 μέτρων περίπου.

Ο 48χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Σύμφωνα με τους επί καθήκοντι ιατρούς, φέρει εγκεφαλική αιμορραγία με την κατάσταση του να θεωρείται σοβαρή.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίου Δομετίου σε συνεργασία με το Γραφείο Επιθεωρήσεως Εργασίας συνεχίζουν τις εξετάσεις.  

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