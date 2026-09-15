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ΔΙΕΘΝΗ

Μπέρμιγχαμ: Μεθυσμένη οδηγός κάνει όπισθεν, προσκρούει σε σταθμευμένο αμάξι και χτυπά πεζό - Δείτε βίντεο

 15.09.2026 - 18:46
Μπέρμιγχαμ: Μεθυσμένη οδηγός κάνει όπισθεν, προσκρούει σε σταθμευμένο αμάξι και χτυπά πεζό - Δείτε βίντεο

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο όπου μια 32χρονη οδηγός σε κατάσταση μέθης κάνει όπισθεν έξω από παμπ στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας και χτυπά άνδρα ο οποίος περνούσε εκείνη την ώρα από το σημείο.

Το σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 17ης Φεβρουαρίου 2024 έξω από την παμπ Cock Inn, στην περιοχή Bartley Green. Η Σάρον Γκαλ, 32 ετών, καταγράφηκε σε βίντεο να κάνει όπισθεν με μεγάλη ταχύτητα με το κόκκινο Volkswagen Golf που οδηγούσε, προτού συγκρουστεί με άλλο αυτοκίνητο και ανατραπεί.

Το δικαστήριο του Μπέρμιγχαμ άκουσε την περασμένη εβδομάδα ότι λίγο πριν από το τροχαίο η Γκαλ είχε εμπλακεί σε καβγά έξω από την παμπ, αφού προηγουμένως της είχε ζητηθεί να αποχωρήσει από το κατάστημα. Βίντεο από τη σκηνή δείχνει ομάδα ανθρώπων να βρίσκεται γύρω από το αυτοκίνητό της, λίγες στιγμές πριν εκείνη επιταχύνει ξαφνικά κινούμενη προς τα πίσω.

Δείτε βίντεο

 

 

Στις δραματικές εικόνες, ένας άνδρας που στεκόταν κοντά στο όχημα φαίνεται να σωριάζεται στο οδόστρωμα, την ώρα που το αυτοκίνητο της Γκαλ ανατρέπεται και περνά ξυστά από το κεφάλι του.

Παρά την εξαιρετικά επικίνδυνη στιγμή, ο άνδρας δεν τραυματίστηκε.

Τη συνέλαβε η Αστυνομία, της έγινε αλκοτέστ
Λίγο αργότερα η αστυνομία συνέλαβε τη 32χρονη και τη μετέφερε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου της πήραν δείγμα αίματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εξετάσεις έδειξαν ότι είχε 171 χιλιοστόγραμμα αλκοόλ ανά 100 χιλιοστόλιτρα αίματος, δηλαδή περισσότερο από το διπλάσιο του νόμιμου ορίου των 80 χιλιοστογράμμων.

Μία ακόμη γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το τροχαίο, ωστόσο η αστυνομία των West Midlands είχε αναφέρει τότε ότι τα τραύματά της δεν θεωρούνταν ικανά να της αλλάξουν τη ζωή.

Η Γκαλ παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

15 μήνες φυλάκιση με διετή αναστολή

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με διετή αναστολή, ενώ της αφαιρέθηκε το δικαίωμα οδήγησης για 18 μήνες.

Παράλληλα, υποχρεώθηκε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα αποκατάστασης διάρκειας 25 ημερών και να τηρήσει περίοδο αποχής από το αλκοόλ για 90 ημέρες.

Έτσι, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού και το γεγονός ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε μια ανάσα από το να καταπλακωθεί από το αναποδογυρισμένο όχημα, η 32χρονη απέφυγε τελικά την άμεση φυλάκιση.

Πηγή: protothema.gr

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