«Botox parties» σε βίλες και ενέσιμα σε κομμωτήρια - Η «μαύρη αγορά» της ομορφιάς στην Κύπρο

Μαρτυρία που έφτασε στο Sigma αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται τα λεγόμενα «Botox parties». Πρόκειται για συγκεντρώσεις σε ιδιωτικούς χώρους, όπου πραγματοποιούνται ενέσιμες αισθητικές παρεμβάσεις, ακόμη και παρουσία γιατρών.

Όπως μετέδωσε το Sigma, το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις ιδιωτικές κατοικίες. Ενέσιμες θεραπείες φαίνεται να προσφέρονται και σε χώρους όπως κομμωτήρια, ενώ οι υπηρεσίες διαφημίζονται ανοιχτά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Εγώ κάνω μπότοξ και νήματα σε αισθητικό εδώ και χρόνια. Αυτό που με ώθησε εκεί ήταν ότι πληρώνω πολύ λιγότερα λεφτά. Με χρεώνει 160 ευρώ, ενώ οι τιμές των πλαστικών χειρουργών ξεπερνούν τα 250 ευρώ» δήλωσε μάρτυρας στο Sigma.

Σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sigma, μέσα σε έναν χρόνο, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες πραγματοποίησαν 50 δειγματοληπτικούς ελέγχους και προχώρησαν στην κατάσχεση 6.080 παράνομων σκευασμάτων. Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες που φτάνουν ενώπιον των Αρχών αναδεικνύουν τις διαστάσεις του φαινομένου.

Η Έλενα Παναγιωτοπούλου, Διευθύντρια Φαρμακευτικών Υπηρεσιών δήλωσε στο Sigma ότι «Κάνουν Botox parties, παίρνουν κάποιον εκεί, δεν ξέρω αν ήταν επαγγελματίας υγείας ή όχι, και κάνουν Botox τις φίλες τους. Δεν μπορούμε εμείς να προβούμε σε επιθεωρήσεις σε ιδιωτικές οικίες. Άρα, είναι πάρα πολύ εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, θέλουμε ένταλμα».

Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για πρακτικές που εγείρουν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και νομιμότητας, οι υπηρεσίες αυτές δεν φαίνεται να κρύβονται ιδιαίτερα.

Διαφημίσεις εντοπίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε άλλους δημόσιους χώρους. Όπως επισημαίνουν οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, η εύκολη πρόσβαση μέσω των social media έχει συμβάλει στην εξάπλωση του φαινομένου.

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