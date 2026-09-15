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ΕΛΛΑΔΑ

Αρνείται τα πάντα η Γάκα για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Δεν υπήρχε δόλος, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου

 15.09.2026 - 22:08
Αρνείται τα πάντα η Γάκα για τον θάνατο του Μαζωνάκη: Δεν υπήρχε δόλος, έκανα όσα προβλέπει η επιστήμη μου

Μαραθώνια ήταν η απολογία της γιατρού Ιωάννας Γάκα που μαζί με τον σύζυγό της Ηλία Θεοδωρόπουλο βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η κατηγορούμενη βρέθηκε στο γραφείο του ανακριτή για 8 περίπου ώρες και πλέον ενώπιον του δικαστικού λειτουργού βρίσκεται ο κατηγορούμενος σύζυγός της. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της απολογίας και του γιατρού, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν αν θα προχωρήσουν σε προφυλάκιση η όχι.

Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα αδίκημα που σε περίπτωση καταδίκης επισύρει ακόμη και ισόβια.

Σήμερα το μεσημέρι, λίγο μετά τη 1, εμφανίστηκαν και οι δυο ενώπιον του ανακριτή, έχοντας προηγουμένως προετοιμάσει και καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τις θέσεις τους. Ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος ερωτήσεων και απαντήσεων, με τον δικαστικό λειτουργό να ζητά πρώτα διευκρινίσεις απο τη γιατρό για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όταν ο γνωστός καλλιτέχνης βρέθηκε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Η απολογία της γιατρού

Κατά την απολογία της η γιατρός, η οποία από τα πρώτα στάδια της έρευνας έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δικογραφίας, καθώς ήταν η ίδια που είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη «θεραπεία», φέρεται να απέρριψε πλήρως την κατηγορία, αρνούμενη ότι υπήρξε οποιαδήποτε παράνομη ή δόλια ενέργεια από την πλευρά της.

Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να έδωσε ο ανακριτής στο χρονικό διάστημα των 49 λεπτών που μεσολάβησε από την πρώτη ένδειξη συναγερμού έως την κλήση του ΕΚΑΒ. Το σημείο αυτό βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνονται ψηφιακά δεδομένα που αποτυπώνουν τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και, μεταξύ άλλων, την ώρα κατά την οποία καταγράφηκε ο πρώτος συναγερμός.

Η κατηγορούμενη φέρεται να επέμενε πως έπραξε τα νόμιμα και προέβη σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες. Επιπλέον, απέρριψε τις κατηγορίες περί δόλου και τόνισε ότι το ιατρείο της οδού Καρνεάδου λειτουργούσε απολύτως νόμιμα.

Πηγή: protothema.gr

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