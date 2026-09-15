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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταγγελία για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού: Εκτός λειτουργίας από τις 30 Αυγούστου - Χωρίς προπονήσεις δεκάδες αθλητές

 15.09.2026 - 21:37
Καταγγελία για το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού: Εκτός λειτουργίας από τις 30 Αυγούστου - Χωρίς προπονήσεις δεκάδες αθλητές

Εκτός λειτουργίας παραμένει από τις 30 Αυγούστου το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Λεμεσού στο Δασούδι, σύμφωνα με καταγγελία που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρει πολίτης, η πισίνα παραμένει άδεια και σε αχρηστία, μετά από βλάβη που σημειώθηκε στο μηχανοστάσιο, με αποτέλεσμα δεκάδες επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές της κολύμβησης και της υδατοσφαίρισης, μεταξύ των οποίων και πολλά παιδιά, να έχουν μείνει χωρίς χώρο προπόνησης.

Στην καταγγελία γίνεται ιδιαίτερη αναφορά σε παιδιά που πρόκειται να συμμετάσχουν σε αγώνες εκπροσωπώντας την Κύπρο, αλλά και σε μαθητές που χρειάζονται τις επιδόσεις τους για εξασφάλιση αθλητικών υποτροφιών σε πανεπιστήμια.

Παράλληλα, εκφράζεται έντονη δυσαρέσκεια για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με το πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, καθώς, όπως υποστηρίζεται, μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει οι απαραίτητες εργασίες για την επιδιόρθωση της βλάβης.

Το ζήτημα εγείρει, παράλληλα, ερωτήματα για τη στήριξη των αθλητικών υποδομών και κατά πόσο υπάρχει ο απαραίτητος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση προβλημάτων που επηρεάζουν την προετοιμασία αθλητών.

 

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