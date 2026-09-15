ΚΥΣΟΑΑ: Η 24ωρη απεργία προσωπικού καθηλώνει τους μαθητές με αναπηρίες στα σπίτια τους

Όπως σημειώνεται, τα παιδιά που εξυπηρετούνται από σχολικούς συνοδούς ως μέρος των εύλογων προσαρμογών τους, ανάμεσά τους και τα παιδιά που φοιτούν στα Ειδικά Σχολεία, την Πέμπτη, την ώρα που όλοι οι υπόλοιποι μαθητές θα βρίσκονται στις τάξεις τους, αναγκαστικά, εκείνα θα παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Αν αυτό δεν είναι διαχωρισμός τότε, τι είναι; Αν αυτό δεν καταδεικνύει ότι οι σχολικοί συνοδοί δεν θα έπρεπε ποτέ να εργοδοτούνται από τις Σχολικές Εφορείες, δεν θα έπρεπε ποτέ να εργάζονται ως ωρομίσθιο προσωπικό που για 3 μήνες μπαίνει στο ταμείο ανεργίας, δεν θα έπρεπε ποτέ το καθεστώς εργοδότησής τους να αποκλείει τα παιδιά μας, τότε τι το καταδεικνύει; Με όλο το σεβασμό στους απεργούντες, με όλο το σεβασμό στο δικαίωμα κάθε υπαλλήλου στην απεργία, θεωρούμε, ότι το δικαίωμα των παιδιών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση, ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, προφανώς δεν έχει προσμετρηθεί», καταλήγει η ΚΥΣΟΑΑ.