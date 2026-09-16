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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ. Δρουσιώτης: «Εκδικητική διαδικασία η παραπομπή του στο Κακουργιοδικείο»

 16.09.2026 - 11:20
Μ. Δρουσιώτης: «Εκδικητική διαδικασία η παραπομπή του στο Κακουργιοδικείο»

Η παραπομπή του στο Κακουργιοδικείο για την υπόθεση «Σάντη» είναι μια «εκδικητική διαδικασία» συνδεδεμένη με το βιβλίο του «Κράτος Μαφία», δήλωσε την Τετάρτη ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης εκφράζοντας ωστόσο εμπιστοσύνη στα κυπριακά Δικαστήρια. Σήμερα, ήταν η πρώτη δικάσιμος διαδικασία για της πολύκροτης υπόθεσης «Σάντη».

Σε δηλώσεις του μετά την πρώτη σημερινή δικάσιμο, ο κ. Δρουσιώτης είπε πως εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για τη γνωστή υπόθεση. «Είναι μία εκδικητική διαδικασία συνυφασμένη με το "Κράτος Μαφία", το οποίο ερευνήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς και τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι ποινικές έρευνες», είπε.

Ο κ. Δρουσιώτης ανέφερε πως αντί να είναι προστατευόμενος μάρτυρας όπως όφειλε να τον προστατεύσει το κράτος και οι θεσμοί του, τον παραπέμπει στο Κακουργιοδικείο σε μία καταχρηστική, όπω είπε, διαδικασία.

«Ακόμη και αν οι κατηγορείς ευσταθούν, που κατ’ εμάς δεν ευσταθούν, αυτή είναι μία υπόθεση που αφορά επαρχιακό Δικαστήριο και όχι Κακουργιοδικείο», είπε και πρόσθεσε πως το συγκεκριμένο θέμα το ήγειρε σήμερα κατά τη διαδικασία. Συνέχισε, λέγοντας ότι η δικαστής τοποθετήθηκε ότι θα έπρεπε η υπόθεση να πάει στο επαρχιακό δικαστήριο, όμως, «επειδή ζήτησε ο Γενικός Εισαγγελέας Κακουργιοδικείο όφειλε να τον παραπέμψει στο Κακουργιοδικείο».

«Αυτό είναι μία απόδειξη του ότι είναι μία εκδικητική παραπομπή», είπε ο κ. Δρουσιώτης και αναφέρθηκε σε τρεις εκδικητικές υποθέσεις προσώπων τα οποία αποτάθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Όπως είπε ο τέως Γενικός Ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης απολύθηκε, η πρώην Διευθύντρια των Φυλακών Άννα Αριστοτέλους, είναι ξανά εδώ στο Κακουργιοδικείο και δικάζεται και ο ίδιος βρίσκεται ενώπιον του Κακουργιοδικείου ως βασικός μάρτυρας στο «Κράτος Μαφία».

«Αυτή είναι μία αυτοκατάργηση της Αρχής Κατά της Διαφθοράς και ένα μήνυμα σε οποιονδήποτε έχει να πει κάτι ή να καταθέσει κάτι, ότι σε τέτοια περίπτωση θα βρει τον μπελά του. Αυτό είναι το μήνυμα που εισπράττω εγώ και αυτό είναι το διακύβευμα. Είναι μία αντιπαράθεση μεταξύ του κράτους δικαίου και του κράτους μαφία», είπε.

Ερωτηθείς για την πεποίθηση του για το αποτέλεσμα της δίκης, είπε πως έχει πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαστική διαδικασία. «Πέρασα πολλές φορές από τα δικαστήρια λόγω των εκδικητικών υποθέσεων λίβελλου και δεν αισθάνομαι ότι με έχουν ρίξει τα κυπριακά δικαστήρια», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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