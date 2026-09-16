Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΗ πρώτη δήλωση της Ανθούση μετά την απόσυρση της ένστασής της - «Δεν έλαβα καμία πειστική απάντηση για το λάθος»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δήλωση της Ανθούση μετά την απόσυρση της ένστασής της - «Δεν έλαβα καμία πειστική απάντηση για το λάθος»

 16.09.2026 - 11:34
Η πρώτη δήλωση της Ανθούση μετά την απόσυρση της ένστασής της - «Δεν έλαβα καμία πειστική απάντηση για το λάθος»

Απέσυρε σήμερα (16/9) την εκλογική αίτηση που είχε καταχωρίσει ενώπιον του Εκλογοδικείου, με την οποία αμφισβητούσε το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών στην επαρχία Λευκωσίας, η πρώην υποψήφια του ΔΗΣΥ Αναστασία Ανθούση.

Ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι δεν έλαβε καμία πειστική απάντηση για το «λάθος».

Αυτούσια η δήλωσή της:

Τρεις και πλέον μήνες μετά την προσφυγή μου στο Εκλογοδικείο για ένα «λάθος» πέντε ψήφων που προκάλεσε αλυσιδωτές αλλαγές στην κατανομή τεσσάρων εδρών σε τέσσερις επαρχίες, είμαι αναγκασμένη να την αποσύρω. Οφείλω όμως να εξηγήσω γιατί έλαβα αυτή την απόφαση, την στιγμή που δεν έλαβα καμία απολύτως πειστική απάντηση για το «λάθος».

Η προσφυγή μου στόχευε στην επανακαταμέτρηση συγκεκριμένης κάλπης. Αυτός είναι ο μοναδικός αξιόπιστος τρόπος να απαντηθεί το ερώτημα εάν πράγματι έγινε «λάθος», το οποίο περιέργως εντοπίσθηκε όταν πλέον είχαν αποχωρήσει από το επίμαχο εκλογικό κέντρο οι εκλογικοί αντιπρόσωποι που είχαν επιβεβαιώσει εγγράφως το αρχικό αποτέλεσμα.

Υπενθυμίζω ότι, σχεδόν δύο ώρες μετά την ανεπίσημη ανακοίνωση του 100% των αποτελεσμάτων, πέντε ψήφοι μετακινήθηκαν από το ΕΛΑΜ στην ΕΔΕΚ στην επαρχία Λευκωσίας. Η ανεξήγητη αυτή μεταβολή προκάλεσε αλυσιδωτές ανακατατάξεις τεσσάρων εδρών, σε τέσσερις επαρχίες μεταξύ επηρεάζοντας υποψήφιους διαφορετικών κομμάτων.

Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι επρόκειτο για «διόρθωση λάθους» στο εκλογικό κέντρο Νικηταρίου. Γι’ αυτό ζήτησα το αυτονόητο: να επανακαταμετρηθούν, ενώπιον μαρτύρων, τα 307 ψηφοδέλτια. Η κάλπη υπάρχει. Τα ψηφοδέλτια υπάρχουν. Οι απαντήσεις βρίσκονται εκεί. Αντί όμως να επιδιωχθεί η πλήρης διαφάνεια, το κράτος επέλεξε να αντιταχθεί στο αίτημα επανακαταμέτρησης. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται, για μένα, το σοβαρότερο θεσμικό ζήτημα.

Ποιος εντόπισε το κατ’ ισχυρισμόν λάθος; Πότε το εντόπισε και με ποιον τρόπο; Ποιος έδωσε οδηγίες για τη διόρθωσή του; Ποιοι ήταν παρόντες όταν έγινε η νέα καταμέτρηση; Γιατί η αλλαγή έγινε στις 22:58, ενώ το αρχικό αποτέλεσμα είχε καταχωριστεί από τις 19:07 και οι εκλογικοί αντιπρόσωποι που το είχαν υπογράψει είχαν στο μεταξύ αποχωρήσει;

Και ακόμη: πώς εξηγείται ότι, ακριβώς κατά τη συγκεκριμένη διαδικασία η ψηφιακή εφαρμογή, μέσω της οποίας θα έπρεπε να αποσταλεί το διορθωμένο αποτέλεσμα, παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα, ενώ το τηλεομοιότυπο που φέρεται να στάλθηκε στη συνέχεια «χάθηκε»; Δεν ισχυρίζομαι ότι γνωρίζω τις απαντήσεις. Τις απαντήσεις λογικά τις διαθέτει το κράτος. Γιατί, λοιπόν, πρέπει ένας πολίτης να προσφεύγει στο Εκλογοδικείο, να επωμίζεται προσωπικό, νομικό και οικονομικό κόστος και, τελικά, να καλείται να αποδείξει ο ίδιος τι συνέβη, για να λάβει απαντήσεις για γεγονότα που αφορούν μια διαδικασία την οποία διενήργησε και εποπτεύει το ίδιο το κράτος; Γι’ αυτό αποσύρω την προσφυγή μου. Δεν αποσύρω όμως ούτε ένα από τα ερωτήματα.

Η διαφύλαξη του εκλογικού αποτελέσματος δεν μπορεί να αποτελεί προσωπική μάχη εκείνου που ζητά διαφάνεια. Θα έπρεπε να αποτελεί πρωτίστως ευθύνη των θεσμών που έχουν την ευθύνη των εκλογών. Η διαφάνεια δεν πλήττει τους θεσμούς. Τους θωρακίζει. Εκείνο που τους πλήττει είναι οι συμπτώσεις, τα κενά και τα εύλογα ερωτήματα που παραμένουν χωρίς πειστικές απαντήσεις.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της
Video: Η φλεγόμενη McLaren αποκάλυψε απιστία - Μαζί με νεαρό μοντέλο σκοτώθηκε ο influencer αυτοκινήτων
Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος για τον θάνατο του Μαζωνάκη, τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους
Μεγάλη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού - Πού έρχονται βροχές και καταιγίδα
Από το χωράφι στο delivery: Πού επιτρέπεται να δουλεύουν οι αιτητές ασύλου - Πόσοι εργάζονται
Έρχονται αλλαγές: Αλλάζουν τα δεδομένα στους δρόμους της Κύπρου - Άδεια οδήγησης στο... κινητό και οδήγηση από τα 17

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η Ιωάννα Γάκα έδινε συμβουλές σε ζευγάρια μέχρι και για το σεξ, οι «ολιστικές» εκπαιδεύσεις και το μεταπτυχιακό στη μοριακή βιολογία

 16.09.2026 - 11:26
Επόμενο άρθρο

Video: Λούνα παρκ… τρόμου στην Ιταλία: Παιχνίδι περνά ξυστά από κτήριο

 16.09.2026 - 12:02
Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο ενόψει προεδρικών εκλογών και οι πρώτες κινήσεις, έχουν ήδη αρχίσει. Πρόσωπα και κόμματα μετρούν δυνάμεις, αφήνουν ανοιχτά ενδεχόμενα, αναζητούν συμμάχους και προετοιμάζονται για μια αναμέτρηση που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι απλή υπόθεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

  •  16.09.2026 - 06:18
«Τέλος» τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών - Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο από το Υπουργικό

«Τέλος» τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών - Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο από το Υπουργικό

  •  16.09.2026 - 12:52
Η πρώτη δήλωση της Ανθούση μετά την απόσυρση της ένστασής της - «Δεν έλαβα καμία πειστική απάντηση για το λάθος»

Η πρώτη δήλωση της Ανθούση μετά την απόσυρση της ένστασής της - «Δεν έλαβα καμία πειστική απάντηση για το λάθος»

  •  16.09.2026 - 11:34
Τάζουν ψευδοθεραπείες και «θαύματα» επιτήδειοι – Πολλές καταγγελίες και στην Κύπρο (VIDEO)

Τάζουν ψευδοθεραπείες και «θαύματα» επιτήδειοι – Πολλές καταγγελίες και στην Κύπρο (VIDEO)

  •  16.09.2026 - 10:45
Ραγδαίες εξελίξεις: Η Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «γιατρό - υπνωτιστή»

Ραγδαίες εξελίξεις: Η Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «γιατρό - υπνωτιστή»

  •  16.09.2026 - 11:04
Μ. Δρουσιώτης: «Εκδικητική διαδικασία η παραπομπή του στο Κακουργιοδικείο»

Μ. Δρουσιώτης: «Εκδικητική διαδικασία η παραπομπή του στο Κακουργιοδικείο»

  •  16.09.2026 - 11:20
Σοροί στο νεκροτομείο Πάφου παρέμεναν έως και 1.040 ημέρες - Σοβαρές διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σοροί στο νεκροτομείο Πάφου παρέμεναν έως και 1.040 ημέρες - Σοβαρές διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

  •  16.09.2026 - 08:58
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ειδικός «διαβάζει» το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης - Το σενάριο πήξης του φίλτρου

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ειδικός «διαβάζει» το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης - Το σενάριο πήξης του φίλτρου

  •  16.09.2026 - 09:26

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα