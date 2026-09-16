Νέα μέτρα για την ακρίβεια; Η απάντηση Λετυμπιώτη και τι βρίσκεται υπό αξιολόγηση - Βίντεο

Μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ και την εκπομπή «Πρωτοσέλιδο», ανέφερε ότι η Κυβέρνηση αναγνωρίζει τις πληθωριστικές πιέσεις, υπενθυμίζοντας μέτρα που εφαρμόστηκαν, όπως μειώσεις στη φορολογία ηλεκτρισμού και καυσίμων και μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα. Παράλληλα, έδωσε έμφαση στις πιο μακροπρόθεσμες λύσεις, όπως η μεγαλύτερη αξιοποίηση ΑΠΕ και η αποθήκευση ενέργειας.

Κλιματιστικά στα σχολεία

Για τα κλιματιστικά στα σχολεία, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η υλοποίηση του σχεδιασμού βρίσκεται σε εξέλιξη και θα συνεχιστεί μέχρι την ολοκλήρωσή του, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα προϋπήρχε της σημερινής διακυβέρνησης.

Ελπίδες για αποφυγή της απεργίας

Σε σχέση με την επικείμενη απεργία των ωρομίσθιων κυβερνητικών υπαλλήλων, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει «διαφορετική ανάγνωση» ώστε να αποφευχθούν τα μέτρα.

Ιδιαίτερη ανησυχία εξέφρασε για τις πιθανές επιπτώσεις σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η ειδική εκπαίδευση και τα δημόσια νοσηλευτήρια, τονίζοντας παράλληλα ότι η Κυβέρνηση σέβεται το δικαίωμα στην απεργία.

Τι είπε για το «μαύρο βαν»

Κληθείς να σχολιάσει την αντιπαράθεση Αρχής κατά της Διαφθοράς και Νομικής Υπηρεσίας για το «μαύρο βαν», απέφυγε να μπει στις νομικές πτυχές της υπόθεσης.

Τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η ανεξαρτησία των θεσμών και εξέφρασε την προσδοκία ότι θα υπάρξει κατάληξη μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο την απόδοση δικαιοσύνης και τη διαφύλαξη του κράτους δικαίου.

«Χρειάζονται δύο» στο Κυπριακό

Για το Κυπριακό, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι οι επαφές έχουν πυκνώσει και η συζήτηση έχει διευρυνθεί πέραν των ΜΟΕ.

Αναφέρθηκε σε συμβιβαστική πρόταση του ΓΓ του ΟΗΕ για ταυτόχρονη διάνοιξη σημείων διέλευσης, λέγοντας ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης την έχει αποδεχθεί, ενώ, σύμφωνα με τον ίδιο, η άλλη πλευρά δεν την έχει αποδεχθεί μέχρι στιγμής.

«Χρειάζονται δύο» για να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος και επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, κατέληξε.

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