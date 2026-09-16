Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Δρουσιώτης και Σάντη - Πότε αρχίζει η διαδικασία

Η παραπομπή έγινε κατά την πρώτη εμφάνιση των δύο κατηγορούμενων ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου παρουσιάστηκαν με βάση το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Αλεξία Σιαπανή, ανέφερε ότι είναι η θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι οι κατηγορίες που προσάπτονται στους κατηγορούμενους δεν είναι κατάλληλες για να εκδικαστούν συνοπτικά, επομένως ήγειρε αίτημα για απευθείας παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Οι δικηγόροι του κατηγορούμενου 1, Λητώ Καριόλου και Αλέξανδρος Κληρίδης, σημείωσαν ότι το κατηγορητήριο δεν φανερώνει υπόθεση κατάλληλη για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου, ενώ η υπεράσπιση επιφυλάσσεται να εγείρει τα δικαιώματά της ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω κατηγορίες δύνανται να εκδικαστούν συνοπτικά, δεδομένης της θέσης του Γενικού Εισαγγελέα, παρέπεμψε τους κατηγορούμενους σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2026, στις 09:00.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα κατάρτισης πλαστού εγγράφου, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και παρενόχλησης.

Η ποινική υπόθεση καταχωρήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 24 Ιουλίου 2026, μετά τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού που διαβιβάστηκε από την Αστυνομία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες και ισχυρισμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Μάρτιο του 2026 από τον Μακάριο Δρουσιώτη και αποτέλεσαν αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης. Στην εν λόγω ανάρτησή του, ο κ. Δρουσιώτης διατύπωνε σειρά ισχυρισμών για υποθέσεις διαφθοράς και άλλα σοβαρά αδικήματα, κάνοντας αναφορές μεταξύ άλλων σε δικαστή, τη Νομική Υπηρεσία, την υπόθεση του «μαύρου βαν» και την υπόθεση Focus. Η Αστυνομία, αφού προέβη στη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι τα μηνύματα στα οποία βασίστηκε η ανάρτηση του κ. Δρουσιώτη ήταν κατασκευασμένα.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ