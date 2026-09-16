Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΣε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Δρουσιώτης και Σάντη - Πότε αρχίζει η διαδικασία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Δρουσιώτης και Σάντη - Πότε αρχίζει η διαδικασία

 16.09.2026 - 09:20
Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Δρουσιώτης και Σάντη - Πότε αρχίζει η διαδικασία

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας παραπέμφθηκαν την Τετάρτη ο δημοσιογράφος Μακάριος Δρουσιώτης και η Κυριακή Κυριάκου, σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη».

Η παραπομπή έγινε κατά την πρώτη εμφάνιση των δύο κατηγορούμενων ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, όπου παρουσιάστηκαν με βάση το κατηγορητήριο που περιλαμβάνει συνολικά 101 κατηγορίες.

Κατά τη σημερινή διαδικασία, η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής, Αλεξία Σιαπανή, ανέφερε ότι είναι η θέση του Γενικού Εισαγγελέα ότι οι κατηγορίες που προσάπτονται στους κατηγορούμενους δεν είναι κατάλληλες για να εκδικαστούν συνοπτικά, επομένως ήγειρε αίτημα για απευθείας παραπομπή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Οι δικηγόροι του κατηγορούμενου 1, Λητώ Καριόλου και Αλέξανδρος Κληρίδης, σημείωσαν ότι το κατηγορητήριο δεν φανερώνει υπόθεση κατάλληλη για εκδίκαση ενώπιον του Κακουργιοδικείου, ενώ η υπεράσπιση επιφυλάσσεται να εγείρει τα δικαιώματά της ενώπιον του Κακουργιοδικείου.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου, ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι οι εν λόγω κατηγορίες δύνανται να εκδικαστούν συνοπτικά, δεδομένης της θέσης του Γενικού Εισαγγελέα, παρέπεμψε τους κατηγορούμενους σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στις 15 Δεκεμβρίου 2026, στις 09:00.

Παράλληλα, οι κατηγορούμενοι υπέγραψαν εγγύηση ύψους 10.000 ευρώ, ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.

Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, αδικήματα κατάρτισης πλαστού εγγράφου, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων και παρενόχλησης.

Η ποινική υπόθεση καταχωρήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 24 Ιουλίου 2026, μετά τη μελέτη του μαρτυρικού υλικού που διαβιβάστηκε από την Αστυνομία.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες και ισχυρισμούς που είχαν δημοσιοποιηθεί τον Μάρτιο του 2026 από τον Μακάριο Δρουσιώτη και αποτέλεσαν αντικείμενο αστυνομικής διερεύνησης. Στην εν λόγω ανάρτησή του, ο κ. Δρουσιώτης διατύπωνε σειρά ισχυρισμών για υποθέσεις διαφθοράς και άλλα σοβαρά αδικήματα, κάνοντας αναφορές μεταξύ άλλων σε δικαστή, τη Νομική Υπηρεσία, την υπόθεση του «μαύρου βαν» και την υπόθεση Focus. Η Αστυνομία, αφού προέβη στη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε ότι τα μηνύματα στα οποία βασίστηκε η ανάρτηση του κ. Δρουσιώτη ήταν κατασκευασμένα.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της
Video: Η φλεγόμενη McLaren αποκάλυψε απιστία - Μαζί με νεαρό μοντέλο σκοτώθηκε ο influencer αυτοκινήτων
Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος για τον θάνατο του Μαζωνάκη, τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους
Μεγάλη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού - Πού έρχονται βροχές και καταιγίδα
Από το χωράφι στο delivery: Πού επιτρέπεται να δουλεύουν οι αιτητές ασύλου - Πόσοι εργάζονται
Έρχονται αλλαγές: Αλλάζουν τα δεδομένα στους δρόμους της Κύπρου - Άδεια οδήγησης στο... κινητό και οδήγηση από τα 17

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κιμ Καρντάσιαν: Θα πάρει αποζημίωση... 1 ευρώ για τη ληστεία κοσμημάτων της στο Παρίσι

 16.09.2026 - 09:12
Επόμενο άρθρο

Προσοχή: Χωρίς νερό μέχρι το μεσημέρι περιοχή στη Λακατάμια - Σε εξέλιξη εργασίες του ΕΟΑ

 16.09.2026 - 09:17
Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο ενόψει προεδρικών εκλογών και οι πρώτες κινήσεις, έχουν ήδη αρχίσει. Πρόσωπα και κόμματα μετρούν δυνάμεις, αφήνουν ανοιχτά ενδεχόμενα, αναζητούν συμμάχους και προετοιμάζονται για μια αναμέτρηση που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι απλή υπόθεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

  •  16.09.2026 - 06:18
Νέα μέτρα για την ακρίβεια; Η απάντηση Λετυμπιώτη και τι βρίσκεται υπό αξιολόγηση - Βίντεο

Νέα μέτρα για την ακρίβεια; Η απάντηση Λετυμπιώτη και τι βρίσκεται υπό αξιολόγηση - Βίντεο

  •  16.09.2026 - 09:47
Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος για τον θάνατο του Μαζωνάκη, τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους

Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος για τον θάνατο του Μαζωνάκη, τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους

  •  16.09.2026 - 06:39
Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Δρουσιώτης και Σάντη - Πότε αρχίζει η διαδικασία

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Δρουσιώτης και Σάντη - Πότε αρχίζει η διαδικασία

  •  16.09.2026 - 09:20
Σοροί στο νεκροτομείο Πάφου παρέμεναν έως και 1.040 ημέρες - Σοβαρές διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Σοροί στο νεκροτομείο Πάφου παρέμεναν έως και 1.040 ημέρες - Σοβαρές διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

  •  16.09.2026 - 08:58
Έρχονται αλλαγές: Αλλάζουν τα δεδομένα στους δρόμους της Κύπρου - Άδεια οδήγησης στο... κινητό και οδήγηση από τα 17

Έρχονται αλλαγές: Αλλάζουν τα δεδομένα στους δρόμους της Κύπρου - Άδεια οδήγησης στο... κινητό και οδήγηση από τα 17

  •  16.09.2026 - 06:24
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ειδικός «διαβάζει» το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης - Το σενάριο πήξης του φίλτρου

Υπόθεση Μαζωνάκη: Ειδικός «διαβάζει» το ιστορικό του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης - Το σενάριο πήξης του φίλτρου

  •  16.09.2026 - 09:26
Προσοχή: Χωρίς νερό μέχρι το μεσημέρι περιοχή στη Λακατάμια - Σε εξέλιξη εργασίες του ΕΟΑ

Προσοχή: Χωρίς νερό μέχρι το μεσημέρι περιοχή στη Λακατάμια - Σε εξέλιξη εργασίες του ΕΟΑ

  •  16.09.2026 - 09:17

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα