«Το Κυπριακό είναι εθνική και συλλογική υπόθεση» - Ευχαριστίες Τορναρίτη μετά τον διορισμό του

Ανακοίνωση της Προεδρίας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αποστολής του, ο κ. Τορναρίτης θα πραγματοποιεί, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών, στοχευμένες πολιτικές επαφές σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής για ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού.

Ο κ. Τορναρίτης θα ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς μισθό.

"Η επιλογή του κ. Τορναρίτη εδράζεται στη μακρά πολιτική και κοινοβουλευτική του εμπειρία, στην πολυετή ενασχόλησή του με το Κυπριακό και, ιδιαίτερα, στην εκτεταμένη διεθνή παρουσία και το δίκτυο θεσμικών και πολιτικών επαφών που έχει αναπτύξει", αναφέρει η ανακοίνωση.

Προστίθεται ότι ο κ. Τορναρίτης υπηρέτησε επί δεκατρία χρόνια ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στην οποία εξελέγη Αντιπρόεδρος. Διετέλεσε, επίσης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Eυχαριστίες Τορναρίτη-''Το Κυπριακό είναι εθνική και συλλογική υπόθεση''

Ο κ. Τορναρίτης ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο και το Υπουργικό λέγοντας ότι αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Ειδικού Απεσταλμένου με πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και θα εργαστεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προώθηση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ενίσχυση της διεθνούς στήριξης στον αγώνα για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση της πατρίδας μας.

''Το Κυπριακό είναι εθνική και συλλογική υπόθεση. Με ενότητα, σοβαρότητα και αξιοπιστία, συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση, στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αρχών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου'', αναφέρει.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ