Διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο ο Νίκος Τορναρίτης - Ο ρόλος που θα έχει

Στο πλαίσιο της αποστολής του, ο κ. Τορναρίτης θα πραγματοποιεί, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Δημοκρατίας και σε συντονισμό με τον Υπουργό Εξωτερικών, στοχευμένες πολιτικές επαφές σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής για ζητήματα που άπτονται του Κυπριακού.

Ο κ. Τορναρίτης θα ασκεί τα καθήκοντά του χωρίς μισθό.

Η επιλογή του κ. Τορναρίτη εδράζεται στη μακρά πολιτική και κοινοβουλευτική του εμπειρία, στην πολυετή ενασχόλησή του με το Κυπριακό και, ιδιαίτερα, στην εκτεταμένη διεθνή παρουσία και το δίκτυο θεσμικών και πολιτικών επαφών που έχει αναπτύξει.

Ο κ. Τορναρίτης υπηρέτησε επί δεκατρία χρόνια ως επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας στην Ασιατική Κοινοβουλευτική Συνέλευση, στην οποία εξελέγη Αντιπρόεδρος. Διετέλεσε, επίσης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας και Αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.