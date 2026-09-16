ΥΠΟΙΚ: Ισορροπημένος και αναπτυξιακός o προϋπολογισμός του 2027

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας του σώματος, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι προϋπολογισμός του 2027 ανέρχεται σε €11,1 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 470 εκατομμυρίων σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό του 2026.

Είπε επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στο 2027 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2,9%, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και πέραν του 3%, ενώ η ανεργία αναμένεται να μείνει στα σημερινά επίπεδα της πλήρους απασχόλησης με καθοδική τάση.

Προσέθεσε ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2027 προβλέπεται πλεονασματικό και αναμένεται να ανέλθει στο 2,8% ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σύγκριση με 2,3% το 2026, ενώ παράλληλα, το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να ανέλθει στο 4% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 3,6% του 2026.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, είπε ότι επηρεάζεται αμέσως από την τιμή των καυσίμων, με την εκτίμηση να προβλέπει τιμή γύρω στο 4%.