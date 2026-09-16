Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΥΠΟΙΚ: Ισορροπημένος και αναπτυξιακός o προϋπολογισμός του 2027
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΙΚ: Ισορροπημένος και αναπτυξιακός o προϋπολογισμός του 2027

 16.09.2026 - 13:10
ΥΠΟΙΚ: Ισορροπημένος και αναπτυξιακός o προϋπολογισμός του 2027

Για ισορροπημένο και αναπτυξιακό προϋπολογισμό για το έτος 2027 έκανε λόγο την Τετάρτη ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά την έγκριση του σχετικού νομοσχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα οδηγηθεί προς ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων τον Δεκέμβριο.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίας του σώματος, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι προϋπολογισμός του 2027 ανέρχεται σε €11,1 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 470 εκατομμυρίων σε σχέση με τον περσινό προϋπολογισμό του 2026.

Είπε επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στο 2027 αναμένεται να κυμανθεί γύρω στο 2,9%, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι μπορεί να είναι και πέραν του 3%, ενώ η ανεργία αναμένεται να μείνει στα σημερινά επίπεδα της πλήρους απασχόλησης με καθοδική τάση.

Προσέθεσε ότι το δημοσιονομικό ισοζύγιο για το 2027 προβλέπεται πλεονασματικό και αναμένεται να ανέλθει στο 2,8% ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε σύγκριση με 2,3% το 2026, ενώ παράλληλα, το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να ανέλθει στο 4% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με 3,6% του 2026.

Σχετικά με τον πληθωρισμό, είπε ότι επηρεάζεται αμέσως από την τιμή των καυσίμων, με την εκτίμηση να προβλέπει τιμή γύρω στο 4%.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της
Video: Η φλεγόμενη McLaren αποκάλυψε απιστία - Μαζί με νεαρό μοντέλο σκοτώθηκε ο influencer αυτοκινήτων
Προφυλακίστηκαν Γάκα και Θεοδωρόπουλος για τον θάνατο του Μαζωνάκη, τι υποστήριξαν στις μαραθώνιες απολογίες τους
Μεγάλη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού - Πού έρχονται βροχές και καταιγίδα
Από το χωράφι στο delivery: Πού επιτρέπεται να δουλεύουν οι αιτητές ασύλου - Πόσοι εργάζονται
Έρχονται αλλαγές: Αλλάζουν τα δεδομένα στους δρόμους της Κύπρου - Άδεια οδήγησης στο... κινητό και οδήγηση από τα 17

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μηχανές πλασμαφαίρεσης: Συστάθηκε ανακριτική ομάδα για το ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα - Σε εξέλιξη οι έρευνες

 16.09.2026 - 13:10
Επόμενο άρθρο

«Με στοιχειώνει η σκέψη σου » - Συντετριμμένος ο Γιάννης Βαρδής για Μαζωνάκη

 16.09.2026 - 13:21
Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο ενόψει προεδρικών εκλογών και οι πρώτες κινήσεις, έχουν ήδη αρχίσει. Πρόσωπα και κόμματα μετρούν δυνάμεις, αφήνουν ανοιχτά ενδεχόμενα, αναζητούν συμμάχους και προετοιμάζονται για μια αναμέτρηση που, όπως όλα δείχνουν, δεν θα είναι απλή υπόθεση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

Προεδρικές 2028: Το μεγάλο παζλ άρχισε να στήνεται - Σε τροχιά σύγκρουσης το πολιτικό σκηνικό

  •  16.09.2026 - 06:18
«Τέλος» τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών - Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο από το Υπουργικό

«Τέλος» τα social media για ανήλικους κάτω των 15 ετών - Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο από το Υπουργικό

  •  16.09.2026 - 12:52
Η πρώτη δήλωση της Ανθούση μετά την απόσυρση της ένστασής της - «Δεν έλαβα καμία πειστική απάντηση για το λάθος»

Η πρώτη δήλωση της Ανθούση μετά την απόσυρση της ένστασής της - «Δεν έλαβα καμία πειστική απάντηση για το λάθος»

  •  16.09.2026 - 11:34
Μηχανές πλασμαφαίρεσης: Συστάθηκε ανακριτική ομάδα για το ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα - Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μηχανές πλασμαφαίρεσης: Συστάθηκε ανακριτική ομάδα για το ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα - Σε εξέλιξη οι έρευνες

  •  16.09.2026 - 13:10
ΥΠΟΙΚ: Ισορροπημένος και αναπτυξιακός o προϋπολογισμός του 2027

ΥΠΟΙΚ: Ισορροπημένος και αναπτυξιακός o προϋπολογισμός του 2027

  •  16.09.2026 - 13:10
Ραγδαίες εξελίξεις: Η Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «γιατρό - υπνωτιστή»

Ραγδαίες εξελίξεις: Η Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε «γιατρό - υπνωτιστή»

  •  16.09.2026 - 11:04
Μ. Δρουσιώτης: «Εκδικητική διαδικασία η παραπομπή του στο Κακουργιοδικείο»

Μ. Δρουσιώτης: «Εκδικητική διαδικασία η παραπομπή του στο Κακουργιοδικείο»

  •  16.09.2026 - 11:20
Video: Λούνα παρκ… τρόμου στην Ιταλία: Παιχνίδι περνά ξυστά από κτήριο

Video: Λούνα παρκ… τρόμου στην Ιταλία: Παιχνίδι περνά ξυστά από κτήριο

  •  16.09.2026 - 12:02

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα