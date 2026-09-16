Μισθολογική διαφάνεια στην Κύπρο: Τι αλλάζει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Μιλώντας σε ημερίδα με θέμα «Μισθολογική Διαφάνεια και Αξιολόγηση Θέσεων Εργασίας: Οφέλη και προκλήσεις», η Επίτροπος σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή οδηγία για τη μισθολογική διαφάνεια, η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο, αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των μισθολογικών ανισοτήτων.

Όπως ανέφερε, η διαφάνεια στις αμοιβές επιτρέπει να καταστεί σαφές πως καθορίζονται οι αμοιβές, ποια είναι τα κριτήρια ανέλιξης και κατά πόσο αυτά εφαρμόζονται με αντικειμενικό και δίκαιο τρόπο, μακριά από ασυνείδητες προκαταλήψεις.

Παράλληλα, πρόσθεσε, ενισχύει την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και δημιουργεί πιο δίκαιες εργασιακές συνθήκες.

Η Επίτροπος υπογράμμισε ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών δεν αποτελεί «ένα μεμονωμένο στατιστικό στοιχείο», αλλά είναι αποτέλεσμα μιας σειράς παραγόντων και διαρθρωτικών ανισοτήτων που εξακολουθούν να επηρεάζουν την επαγγελματική πορεία των γυναικών.

Όπως είπε, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα εμπόδια στην πρόσβασή τους σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους, στην επαγγελματική ανέλιξη και στην ανάληψη θέσεων ηγεσίας, ενώ επιβαρύνονται δυσανάλογα με τις ευθύνες φροντίδας.

«Όλες αυτές οι παράμετροι συνδυαστικά οδηγούν στην ανισότητα αμοιβών γυναικών και ανδρών και, ως αποτέλεσμα, στο χάσμα μεταξύ τους και στις συντάξεις», ανέφερε, για να σημειώσει ακόμα ότι η αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος αποτελεί επένδυση όχι μόνο στην ισότητα σήμερα, αλλά και στην οικονομική ασφάλεια των γυναικών αύριο.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ισότητα των Φύλων 2024–2026, είπε, υλοποιούνται οριζόντιες δράσεις, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και Υφυπουργεία, για την ισότιμη πρόσβαση στην απασχόληση και τη μείωση του χάσματος αμοιβών και συντάξεων.

Αναφερόμενη στην αγορά εργασίας, η Επίτροπος χαρακτήρισε ενθαρρυντική την εξέλιξη της ανεργίας των γυναικών, σημειώνοντας ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2026 το ποσοστό ανεργίας των γυναικών μειώθηκε στο 3,7%, από 4,3% κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, ανέφερε ότι ευρύτερες πολιτικές της Κυβέρνησης, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ από φέτος και η δρομολογούμενη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, ενισχύουν τη συμμετοχή των γυναικών στην εργασία και βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των ίδιων και των οικογενειών τους.

Στην ίδια κατεύθυνση, πρόσθεσε, κινούνται οι πολιτικές συμφιλίωσης προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής που ήδη εφαρμόζονται, μεταξύ των οποίων η σταδιακή επέκταση της υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης από την ηλικία των τεσσάρων ετών, η λειτουργία προαιρετικών ολοήμερων σχολείων και η δημιουργία ή επέκταση Πολυδύναμων Κέντρων και Κέντρων Φροντίδας Παιδιών.

Είπε ακόμα ότι η μεταφορά της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια στο εθνικό δίκαιο θα αποτελέσει ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην προσπάθεια αυτή.

Επιπλέον, είπε πως η ισότητα σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας ενός οργανισμού αυξάνει το αίσθημα ικανοποίησης των εργαζομένων, ενισχύει την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου και, τελικά, μπορεί να αυξήσει την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητά του, ενισχύοντας παράλληλα την εικόνα του στην κοινωνία.

«Η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για μια οικονομία που αξιοποιεί το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της, στην προσπάθειά της να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική», ανέφερε.

Σημείωσε, επίσης, ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει θέσει ως προτεραιότητα την οριζόντια ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και δράσεις, σε συνεργασία με όλα τα Υπουργεία και Υφυπουργεία, αλλά και με τους κοινωνικούς εταίρους, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών.

«Με την ψήφιση του σχετικού νόμου τον περασμένο Μάρτιο», ανέφερε, «ο δημόσιος και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας καλούνται να λαμβάνουν υπόψη τον διαφορετικό αντίκτυπο στις γυναίκες και τους άνδρες των πολιτικών που σχεδιάζουν, ώστε αυτές να αποβαίνουν πιο αποτελεσματικές».

Τόνισε ακόμη ότι η ουσιαστική ισότητα δεν επιτυγχάνεται μόνο με την ψήφιση νόμων, αλλά όταν οι νόμοι μετατρέπονται σε εφαρμόσιμες πρακτικές, οι οποίες οδηγούν σε πραγματικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στην «άριστη συνεργασία» του Γραφείου της με την επιχειρηματική κοινότητα, μέσω μνημονίων συνεργασίας που υλοποιούνται με το ΚΕΒΕ και την ΟΕΒ, καθώς και με ακαδημαϊκά ιδρύματα και γυναικείες οργανώσεις.

«Οι συνεργασίες αυτές αποτελούν κλειδί στην κοινή μας προσπάθεια για ισότητα στην εργασία», ανέφερε.

Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ημερίδα θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση τόσο των δυνατοτήτων όσο και των προκλήσεων που συνοδεύουν τη μισθολογική διαφάνεια.

Η ημερίδα συνδιοργανώθηκε από τον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.