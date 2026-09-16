Νίκος Τορναρίτης στον δρόμο του Χριστοδουλίδη - Ο διορισμός που ανοίγει νέο πολιτικό κεφάλαιο

Ο Νίκος Τορναρίτης, αναλαμβάνει έναν ρόλο που, πέρα από το καθαρά θεσμικό του περιεχόμενο, κουβαλά και ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. Ως Ειδικός Πολιτικός Απεσταλμένος του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το Κυπριακό, σε χώρες της Ασίας και της Αφρικής, καλείται να μεταφέρει διεθνώς τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και να ενισχύσει τις προσπάθειες της Λευκωσίας στο Κυπριακό.

Ο ίδιος, στην πρώτη του τοποθέτηση, επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να δώσει έμφαση, στην ουσία της αποστολής. Μίλησε για «εθνική και συλλογική υπόθεση», για ενότητα, αξιοπιστία και σοβαρότητα, υπογραμμίζοντας ότι θα εργαστεί για την προώθηση των θέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ενίσχυση της διεθνούς στήριξης.

Η δήλωση, είναι θεσμική. Η πολιτική συγκυρία, όμως, κάθε άλλο παρά ουδέτερη είναι.

Ο Νίκος Τορναρίτης, δεν εμφανίζεται σήμερα για πρώτη φορά κοντά στις θέσεις του Προεδρικού. Η πολιτική του διαδρομή των τελευταίων χρόνων, έχει καταγράψει επανειλημμένα διαφοροποιήσεις και τοποθετήσεις, που τον έφεραν πιο κοντά στον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Ήδη στις προεδρικές εκλογές του 2023 είχε δηλώσει ότι στον δεύτερο γύρο επέλεγε «κατά συνείδηση» τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Το ακόμη πιο ενδιαφέρον στοιχείο, ήρθε το φετινό καλοκαίρι. Ο Νίκος Τορναρίτης, τοποθέτησε δημόσια τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο κάδρο των επιλογών του ΔΗΣΥ για τις προεδρικές του 2028, υποστηρίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πρόωροι αποκλεισμοί και ότι ο ευρύτερος χώρος της κεντροδεξιάς, δεν θα πρέπει να οδηγηθεί σε νέες διαιρέσεις.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο σημερινός διορισμός αποκτά αναπόφευκτα μια δεύτερη ανάγνωση.

Δεν είναι μόνο ο διορισμός, ενός πρώην κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, σε μια θέση που σχετίζεται με ένα κορυφαίο εθνικό ζήτημα. Είναι και η αξιοποίηση ενός πολιτικού στελέχους του ΔΗΣΥ, το οποίο εδώ και καιρό, έχει επιλέξει να μιλά ανοιχτά, για την ανάγκη διαλόγου και σύγκλισης, με την πλευρά του Προέδρου.

Το μήνυμα προς την Πινδάρου

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ, καλείται να διαχειριστεί έναν διορισμό, που δεν μπορεί να απομονωθεί από τις διεργασίες, οι οποίες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη για το 2028.

Από τη μια, υπάρχει η θεσμική εξήγηση: ένας έμπειρος πολιτικός με γνώση του Κυπριακού, αναλαμβάνει μια συγκεκριμένη αποστολή.

Από την άλλη, υπάρχει η πολιτική πραγματικότητα: ο άνθρωπος που επιλέχθηκε έχει εδώ και καιρό εκφράσει θετική άποψη, για την πολιτική προσέγγιση Χριστοδουλίδη και έχει ζητήσει ουσιαστικά, να παραμείνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας, του ΔΗΣΥ με τον Πρόεδρο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διορισμός Τορναρίτη αναμένεται να απασχολήσει και το ΔΗΚΟ, το οποίο φαίνεται να προτίθεται να ζητήσει εξηγήσεις από τον Νίκο Χριστοδουλίδη, για την επιλογή του.

Το ΔΗΚΟ, αποτελεί έναν από τους βασικούς πολιτικούς πυλώνες, που στηρίζουν την παρούσα κυβέρνηση. Ως εκ τούτου, η επιλογή ενός προβεβλημένου στελέχους του ΔΗΣΥ, για μια αποστολή με πολιτικό βάρος στο Κυπριακό, είναι λογικό να προκαλεί ερωτήματα ως προς το σκεπτικό, τα κριτήρια και τον ευρύτερο σχεδιασμό του Προεδρικού.

Το ερώτημα που πλέον μπαίνει στο τραπέζι δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του Τορναρίτη. Αφορά το πώς αντιλαμβάνεται ο Πρόεδρος τη σύνθεση των πολιτικών δυνάμεων γύρω από την προσπάθεια στο Κυπριακό και, κατ’ επέκταση, ποιο πολιτικό μήνυμα θέλει να εκπέμψει προς τον ΔΗΣΥ.

Ο ίδιος ο Τορναρίτης, πάντως, φρόντισε να μην αφήσει τη δική του πρώτη δήλωση να μετατραπεί σε προεκλογικό μήνυμα.

Η αναφορά του ότι το Κυπριακό είναι «εθνική και συλλογική υπόθεση» λειτουργεί ως σαφής προσπάθεια να τοποθετήσει τη νέα του αποστολή, πάνω από κομματικές αντιπαραθέσεις.

Ο διορισμός Τορναρίτη, δεν αποτελεί από μόνος του απόδειξη, για το πώς θα διαμορφωθούν οι συμμαχίες του 2028. Είναι όμως ένα ακόμη κομμάτι, σε ένα πολιτικό παζλ που ήδη βρίσκεται σε κίνηση.