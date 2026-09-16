Πένθος στο ΤΕΠΑΚ: Έφυγε από τη ζωή ο Αντρέας Λαός - Το συγκινητικό αντίο

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Το Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) εκφράζει τηβαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Αντρέα Λαού, ενός ανθρώπου που βρέθηκε δίπλα στοΠανεπιστήμιο από τα πρώτα του βήματα και στήριξε με συνέπεια τη νέα γενιά και τη φοιτητικήκοινότητα.

Ο Αντρέας Λαός υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του ΤΕΠΑΚκαι μέλος του Διοικητικού του Συμβουλίου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση καιανάπτυξη του έργου του. Με σταθερό ενδιαφέρον για τους νέους ανθρώπους, στήριξε έμπρακτατις προσπάθειες του Σωματείου για ενίσχυση φοιτητριών και φοιτητών που αντιμετωπίζουνκοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

Η σχέση του με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρξε διαχρονική. Από τα πρώτα χρόνιαλειτουργίας του Πανεπιστημίου, στάθηκε κοντά στις προσπάθειές του και ιδιαίτερα σεπρωτοβουλίες που είχαν στο επίκεντρό τους τη φοιτητική μέριμνα, την κοινωνική αλληλεγγύη καιτη στήριξη των νέων ανθρώπων.Η προσφορά, η συνέπεια και το ειλικρινές ενδιαφέρον του για τη φοιτητική κοινότητα αφήνουνένα σημαντικό αποτύπωμα στο έργο του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του ΤΕΠΑΚ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείουςτου