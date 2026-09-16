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Εγκληματική οργάνωση Λάρνακας: Αναβολή στην υπόθεση των τεσσάρων κατηγορούμενων

 16.09.2026 - 14:28
Εγκληματική οργάνωση Λάρνακας: Αναβολή στην υπόθεση των τεσσάρων κατηγορούμενων

Για τις 23 Νοεμβρίου αναβλήθηκε από το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας η υπόθεση των τεσσάρων κατηγορουμένων για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μετά την ουσιαστική μεταβολή του κατηγορητηρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενη δικάσιμο αφέθηκαν ελεύθεροι υπό όρους οι τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους. Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας στηρίχθηκε στην αφαίρεση αδικημάτων από το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για 42χρονο και δύο 29χρονους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των οποίων, είχαν φέρει ένσταση στην κράτησή τους.

Ως υπόδικος παραμένει μόνο ο 22χρονος ΣΥΟΠ, ο οποίος κατηγορείται και για την απόπειρα φόνου γνωστού επιχειρηματία, ενώ σε προηγούμενη δικάσιμο είχε απαλλαχθεί 32χρονος, λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας.

Από το κατηγορητήριο της υπόθεσης, έχουν αφαιρεθεί αρκετές κατηγορίες.

Ο 42χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι δύο 29χρονοι μία επιπρόσθετη για συνδρομή σε νομιμοποίηση εσόδων.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερις κατηγορούμενοι συνελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου από την αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και στις Κεντρικές Φυλακές.

Στο πλαίσιο των ερευνών στις οικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους 1.050 ευρώ, χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, πτυσσόμενο ρόπαλο και άλλα αντικείμενα που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα και μεταφέρθηκαν στην ΑΔΕ Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία, εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο ενώ από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο άτομο 29 ετών δεν κατείχε άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου και, ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου.

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