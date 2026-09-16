ΠΙΣ: Έρευνα για γιατρό στη Λάρνακα που φέρεται να χρησιμοποιεί το σήμα του Συλλόγου

Παράλληλα, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για κέντρο στη Λάρνακα το οποίο φέρεται να λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες σημείωσε ότι το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο να αποφασίσει για τη λειτουργία ή όχι του κέντρου ενώ για γιατρό στο εν λόγω κέντρο ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιεί το σήμα του ΠΙΣ ανέφερε ότι έχουν δοθεί οδηγίες στο νομικό σύμβουλο του συλλόγου για να εξετάσει το θέμα.

Ο κ. Αγαθαγγέλου, ο οποίος μιλούσε κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου του ΠΙΣ την Τετάρτη, είπε ότι σήμερα προβάλλεται ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και παρεμβάσεων με όρους όπως «καινοτόμες», «αναγεννητικές», «anti-ageing», «longevity», «detox», «ολιστικές» ή «εναλλακτικές», ενώ παράλληλα διατίθενται μέσω διαδικτύου φαρμακευτικά ή άλλα σκευάσματα, ενέσιμα προϊόντα, βιολογικές ουσίες και υπηρεσίες που συνοδεύονται από θεραπευτικούς ή διαγνωστικούς ισχυρισμούς.

Το ζήτημα, είπε, δεν είναι η ονομασία μιας θεραπείας ούτε η καινοτομία αυτή καθαυτή. Η ιατρική, πρόσθεσε, εξελίσσεται ακριβώς επειδή η επιστημονική γνώση εξελίσσεται και νέες θεραπευτικές δυνατότητες αναπτύσσονται και αξιολογούνται διαρκώς.

«Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν αυτό που προσφέρεται στον πολίτη στηρίζεται σε επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, παρέχεται από κατάλληλα καταρτισμένους επαγγελματίες, χρησιμοποιεί νόμιμα και κατάλληλα προϊόντα και εξοπλισμό, εφαρμόζεται υπό ασφαλείς συνθήκες και παρουσιάζεται με τρόπο ειλικρινή και όχι παραπλανητικό», σημείωσε. Ιδιαίτερα σημαντική, ανέφερε, «είναι η διάκριση μεταξύ μιας καθιερωμένης ιατρικής πράξης και της χρήσης της για ενδείξεις για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε, αποτελεί η πλασμαφαίρεση, η οποία αποτελεί καθιερωμένη θεραπευτική μέθοδο για συγκεκριμένες ενδείξεις.

Ο κ. Αγαθαγγέλου είπε ότι από κοινού με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες θα προβούν σε ενημερωτική εκστρατεία για σωστή ενημέρωση και προβληματισμό του πολίτη σε σχέση με κέντρα στα οποία πηγαίνει και σκευάσματα που του πουλούν. Κάλεσε τους πολίτες να προβαίνουν σε καταγγελίες στον ΠΙΣ, σημειώνοντας ότι ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος θεωρεί ότι έχει θεσμική ευθύνη να συμβάλει ενεργά στην έγκυρη ενημέρωση, στην πρόληψη και στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών και χαιρετίζει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο Υγείας, με το οποίο συνεργάζονται.

«Στόχος είναι να βοηθήσουμε τον πολίτη να διακρίνει την τεκμηριωμένη ιατρική από τον ατεκμηρίωτο θεραπευτικό ισχυρισμό, να υπενθυμίσουμε στην ιατρική κοινότητα τις επιστημονικές, δεοντολογικές και νομικές της υποχρεώσεις και να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ του ΠΙΣ και των αρμόδιων κρατικών και εποπτικών αρχών και άλλων φορέων».

Ο Μιχάλης Αναστασιάδης, Γραμματέας του ΠΙΣ είπε ότι χρειάζεται συντονισμένη και συγχρονισμένη αντιμετώπιση της παράνομης δραστηριότητας κάποιων που μετέρχονται διαφόρων μεθόδων για να κερδοσκοπήσουν σε βάρος ανυποψίαστων συμπολιτών μας. «Θα επιμείνουμε στη λήψη αποτελεσματικών μέτρων που θα περιορίσουν την ανεξέλεγκτη δράση επιτήδειων», πρόσθεσε.

Υπάρχουν πολλοί φορείς με διαφορετικές αρμοδιότητες που καθορίζονται από τον νόμο για τον τομέα της υγείας: τα φάρμακα, τα μηχανήματα, η καταλληλότητα των υποδομών για παροχή ιατρικών υπηρεσιών και χρειάζεται συνεργασία, ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης. Πρόσθεσε ότι ο ΠΙΣ δεν μεταθέτει τις ευθύνες που του αναλογούν ή άλλων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση απαράδεκτων φαινομένων αλλά θεωρεί ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε τους θεσμούς και δηλώνει παρών με τους ασθενείς, τον Συνήγορο του Ασθενούς και το Υπουργείο Υγείας, καλώντας και τους πολίτες να μειώσουν στο μέτρο του δυνατού αυτά τα φαινόμενα.

Ασφαλής η πλασμαφαίρεση υπό τις σωστές συνθήκες

Ο Γιώργος Μιλτιάδου, Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του ΠΙΣ, ανέφερε ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική μέθοδος που σώζει ζωές και δεν πρέπει να υπάρχει φόβος ως προς την διενέργεια της θεραπείας πολλών νοσημάτων παθολογικών, αιματολογικών, νευρολογικών κ.ά. Γίνεται κυρίως από νεφρολόγους σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, εξήγησε.

Είπε επίσης ότι η άδεια λειτουργίας και τα πιστοποιητικά που το κάθε ιατρικό κέντρο χρειάζεται πρέπει να είναι αναρτημένα σε κοινή θέα και ο κόσμος να μπορεί να ελέγξει.

Ο Ανδρέας Κουρουκλάρης, Πρόεδρος της Νεφρολογικής Εταιρείας Κύπρου, ανέφερε ότι η πλασμαφαίρεση υπό τις σωστές συνθήκες και στις σωστές υποδομές είναι μια ασφαλής θεραπεία και κάλεσε τους ασθενείς που υποβάλλονται ήδη σε αυτή τη θεραπεία να συνεχίσουν να το πράττουν. Διαβεβαίωσε τους ασθενείς στους οποίους θα προταθεί η πλασμαφαίρεση σε νοσοκομειακά περιβάλλοντα με ιατρικές ομάδες, ότι είναι ασφαλείς και δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας.

Σε παρέμβασή του ο Πάμπος Παπαδόπουλος εκ μέρους της ΟΣΑΚ, ο οποίος ήταν παρών στη διάσκεψη Τύπου, είπε ότι πρέπει να είναι ξεκάθαροι και αυστηροί οι ρόλοι των θεσμών στην προσπάθεια για ασφάλεια των ασθενών

Νομική συμβουλή για γιατρό που φέρεται να χρησιμοποιεί το σήμα του ΠΙΣ στη Λάρνακα

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για ιατρικό κέντρο στη Λάρνακα το οποίο φέρεται να λειτουργεί χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ο κ. Αγαθαγγέλου είπε ότι το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για να αποφασίσει εάν μέχρι την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών το κέντρο μπορεί να λειτουργεί ή όχι. Ο ΠΙΣ, ανέφερε, μπορεί να κάνει έρευνα εάν υπάρχουν μη αδειοδοτημένοι γιατροί στα κέντρα που λειτουργούν και όταν του υποδείχθηκε ότι στο συγκεκριμένο κέντρο υπάρχει γιατρός που χρησιμοποιεί το σήμα του ΠΙΣ η ηγεσία του συλλόγου εξέφρασε έκπληξη γι’ αυτό, λέγοντας ότι έχουν δοθεί οδηγίες στο νομικό σύμβουλο του ΠΙΣ για να εξετάσει το θέμα.

Ο Πέτρος Αγαθαγγέλου πρόσθεσε ότι θα δουν μαζί με το Υπουργείο Υγείας την νομική πτυχή και τυχόν κενά για να μην επαναληφθεί η μη ολοκλήρωση της νομικής διαδικασίας λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας. Κάλεσε γενικά τους γιατρούς μέλη να μην υποκύπτουν σε εμπορικές προτάσεις που μπορεί να τους οδηγήσουν σε περιπέτειες και να είναι πολύ προσεκτικοί με ποιους συνεργάζονται γιατί αν το κέντρο δεν είναι αδειοδοτημένο «σημαίνει συμμέτοχος και συνένοχος».

Έχουμε ένα κύτταρο το οποίο έχει ένα βιολογικό κύκλο ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να αλλοιωθεί με οποιαδήποτε παρέμβαση εκτός αν κάνεις γονιδιακή θεραπεία, και δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην ιατρική ακριβείας σε αυτό το θέμα, είπε ο κ. Αγαθαγγέλου.

ΚΥΠΕ