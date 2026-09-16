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ΕΛΛΑΔΑ

Εξέλιξη στην υπόθεση Μαζωνάκη: Κατέθεσε άνδρας-«μυστήριο» που έζησε τις τελευταίες στιγμές στο ιατρείο

 16.09.2026 - 16:37
Εξέλιξη στην υπόθεση Μαζωνάκη: Κατέθεσε άνδρας-«μυστήριο» που έζησε τις τελευταίες στιγμές στο ιατρείο

Νέα εξέλιξη υπάρχει στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς κατέθεσε στον ανακριτή άνδρας «μυστήριο» που έζησε τις τελευταίες στιγμές του καλλιτέχνη στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο άνδρας είναι ηλικίας περίπου 60 ετών, από τα Νότια Προάστια, και βρισκόταν στο ιατρείο λίγα λεπτά πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, με τον κατηγορούμενο γιατρό να του γράφει εξέταση κολονοσκόπησης.

Σύμφωνα με το OPEN, το παραπεμπτικό της εξέτασης εκδόθηκε στις 16:05 και έξι λεπτά αργότερα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταβεί ασθενοφόρο στο Κολωνάκι.

Ωστόσο, με εξαίρεση την ύπαρξη του παραπεμπτικού και την κατάθεση του γιατρού, κανείς άλλος δεν έκανε λόγο για τον ασθενή. Δηλαδή, η γιατρός και οι τρεις υπάλληλοι που πράγματι βρίσκονταν στο ιατρείο εκείνη τη στιγμή δεν ανέφεραν την παρουσία του.

Αντιθέτως, ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να επικαλέστηκε την ύπαρξη του 60χρονου, με τον ανακριτή να τον εντοπίζει και να καταθέτει προχθές για όσα συνέβησαν ή δεν συνέβησαν στο ιατρείο εκείνες τις κρίσιμες στιγμές.

Εξετάζεται «γιατρός-υπνωτιστής»

Στο «στόχαστρο» των αρχών φέρεται να βρίσκεται και ένας «γιατρός-υπνωτιστής», στον οποίο φέρεται να έστειλε φωτογραφία του τραγουδιστή η κατηγορούμενη γιατρός, πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόσωπο αυτό ελέγχεται και γιατί φαίνεται ότι είναι εκείνο που σύστησε στον Γιώργο Μαζωνάκη τους κατηγορούμενους για τον θάνατο του καλλιτέχνη γιατρούς.

Σημειώνεται πως στη χθεσινή μαραθώνια απολογία της, όταν ρωτήθηκε για την πολυσυζητημένη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την οποία διέγραψε από το κινητό της, αλλά ανακτήθηκε από τις αρχές και θεωρείται στοιχείο κομβικής σημασίας, η γιατρός, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως συνήθιζε να φωτογραφίζει όλους τους ασθενείς της και πως η φωτογραφία δεν ελήφθη για να σταλεί στον σύζυγό της.

Πηγή: Newsbeast.gr

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