Αποκαλύψεις από τον υπνοθεραπευτή που έλαβε τη φωτογραφία του Μαζωνάκη - «Έχω συνεργαστεί με την Γάκα...»

«Είμαι υπνοθεραπευτής, αναδρομέας θεραπευτής. Από το πρωί όλοι οι συνάδελφοί σας με διασύρετε με τον πιο άκομψο τρόπο. Σας είπα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία μου και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, τότε, σας παρακαλώ πάρα πολύ...», δήλωσε στην κάμερα.

Ερωτηθείς τι ήταν αυτό που τον ώθησε να πάει μόνος του στην Ευελπίδων, απάντησε: «Ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου».

Ο Νάσος Κομιανός ανέφερε ακόμη ότι στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την Ιωάννα Γάκα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που φέρεται να είχε λάβει, ο υπνοθεραπευτής δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να πω, είναι μέρος της ανάκρισης».

«Έχουμε μια εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία»

Νωρίτερα, μιλώντας στο protothema.gr, ο κ. Κομιανός δήλωσε πως εμφανίστηκε αυτοβούλως όταν ενημερώθηκε για την προφυλάκιση των γιατρών. «Τη φωτογραφία μου την έστειλε η κυρία Γάκα γιατί έχουμε μια εξωτερική, επαγγελματική συνεργασία. Στο παρελθόν μου έχει στείλει ασθενείς που ήθελαν να κάνουν ύπνωση. Όλα τα υπόλοιπα θα τα καταθέσω στον ανακριτή από Δευτέρα», ανέφερε.

«Πάγια τακτική μου η φωτογράφηση ασθενών»

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χθεσινή της απολογία, η κυρία Γάκα δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της.

Στη φωτογραφία, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου.

Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Και οι δύο εικόνες διαγράφηκαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με τη δεύτερη να διαγράφεται μόλις τέσσερα δευτερόλεπτα μετά την πρώτη.

Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.

Protothema.gr