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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται έντονη κακοκαιρία από την Κρήτη: Πότε θα μας επηρεάσει και τι φαινόμενα να αναμένουμε - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

 16.09.2026 - 20:38
Έρχεται έντονη κακοκαιρία από την Κρήτη: Πότε θα μας επηρεάσει και τι φαινόμενα να αναμένουμε - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Βαρομετρικό χαμηλό με κέντρο νότια της Κρήτης κινείται βορειοανατολικά και αναμένεται να επηρεάζει το νησί από αύριο το απόγευμα. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να αιωρείται αραιή σκόνη.

Απόψε ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά καταβατικοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα παραμείνει ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, ο καιρός θα είναι γενικά μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα αναπτύσσονται νεφώσεις που θα δώσουν μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε περιοχές στα βόρεια. Σε καταιγίδα πιθανόν να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι το πρωί θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ, για να καταστούν προοδευτικά κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο οι άνεμοι θα ενισχύονται και θα μεταβάλλονται. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και σταδιακά θα επιδεινωθεί, αφού αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και προοδευτικά και στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Τα φαινόμενα, ιδιαίτερα σε παράλιες περιοχές, ενδέχεται να είναι έντονα ή και παρατεταμένα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Σε καταιγίδα ωστόσο οι άνεμοι θα μεταβάλλονται και θα ενισχύοται με ισχυρότερες ριπές. Η θάλασσα στα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα υπόλοιπα παράλια θα καταστεί σταδιακά λίγο ταραγμένη.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι και οι άνεμοι να ενισχύονται και να μεταβάλλονται.

Το Σάββατο και την Κυριακή, ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά στα ορεινά και σε περιοχές στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα.

Η θερμοκρασία την Παρασκευή θα σημειώσει πτώση, για να βρεθεί σε επίπεδα πιο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, ωστόσο μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακή άνοδο για να επανέλθει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές της εποχής.

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