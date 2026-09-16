Κλιματιστικά στα σχολεία: Η μεγάλη καθυστέρηση και η νέα διαβεβαίωση για 100% λειτουργία

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Χρύσανθος Σαββίδης, κατά την αρχική του τοποθέτηση σχολίασε την απουσία των Σχολικών Εφορειών Λεμεσού, Πάφου και Λάρνακας, οι οποίες ενώ προσκλήθηκαν δεν παρευρέθηκαν στη σημερινή συνεδρία για το θέμα των κλιματιστικών. Σημείωσε ότι μόνο η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας είναι πάντα παρούσα και προσέρχεται στις συνεδριάσεις οργανωμένη, και εισηγήθηκε όπως στείλουν μια αυστηρή επιστολή ως Επιτροπή προς τις Σχολικές Εφορείες, ενώ ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης εισηγήθηκε όπως τους κλητεύσουν.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ, αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Πανίκος Λεωνίδου, ο οποίος είχε εγγράψει το θέμα, είπε πως «αναγνωρίζουμε ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη έχει επιδείξει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση ενός διαχρονικού προβλήματος», σημειώνοντας παράλληλα ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί είναι σημαντική, αφού σε αρκετές σχολικές μονάδες τα κλιματιστικά έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν κανονικά.

«Τελικός στόχος ωστόσο, παραμένει η κάλυψη όλων των σχολείων, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να έχουν καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες μάθησης και εργασίας. Οι τεχνικές και ενεργειακές δυσκολίες, ιδιαίτερα σε παλαιότερα σχολικά κτήρια, είναι υπαρκτές. Δεν μπορούν όμως να αποτελούν λόγο για νέες καθυστερήσεις. Απαιτείται καλύτερος συντονισμός και στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, των Σχολικών Εφορειών, της ΑΗΚ και της Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας», πρόσθεσε.

Ως ΔΗΚΟ, είπε ο κ. Λεωνίδου, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την υλοποίηση του έργου και να ασκούν κοινοβουλευτικό έλεγχο, ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί και να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και λειτουργία των κλιματιστικών σε όλες τις σχολικές μονάδες.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Δρ Γιώργος Κουτσίδης, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής είπε ότι με «ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολείων, εγκαταστάσεις υποσταθμών, χαμηλά ηλεκτρικά φορτία, παλιές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ασφάλεια μαθητών εν ώρα εργασίας των συνεργείων στα σχολεία, αντιλαμβάνεστε ότι η διαδικασία προκήρυξη των διαγωνισμών, οι τρεις φάσεις, έχουν δημιουργήσει την καθυστέρηση, η οποία φαίνεται».

Όμως, ανέφερε, σε καμία περίπτωση το Υπουργείο δεν σταμάτησε, έδωσε προτεραιότητα στα Λύκεια, Γυμνάσια, προχωρά στα Δημοτικά, τα νηπιαγωγεία.

«Θεωρούμε ότι στη φετινή σχολική χρόνια θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το έργο στο 100%», επεσήμανε.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι υπάρχουν τα κονδύλια και υπάρχουν πρόνοιες και για την επόμενη χρονιά, σημειώνοντας ότι υπάρχει πρόνοια για 5 εκατ. για φέτος, 10 εκατ. για την επόμενη χρονιά (2027) αν εγκριθεί ο προϋπολογισμός.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Λευκωσίας, Νίκος Μεγάλεμος, ανέφερε ότι υπάρχει συγκεκριμένος οδηγός τον οποίο ακολουθούν όλοι για τις προδιαγραφές των κλιματιστικών.

Σημείωσε ότι ξεκίνησαν τις εγκαταστάσεις το 2024, προσθέτοντας ότι δεν θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν μέσα στο 2026. «Το είχαμε πει, το είχαμε αναφέρει, επιθυμία μας ήταν ότι θα ολοκληρώναμε μέσα στο 2026. Επειδή αναφέρθηκε ότι θα ολοκληρώσουμε το 2027, είναι αδύνατον να τελειώσουμε μέσα στο 2027, διότι εκεί που χρειάζονται υποσταθμοί η ΑΗΚ θέλει τουλάχιστον 18 μήνες», συμπλήρωσε.

Εκπρόσωπος της ΑΗΚ ανέφερε ότι έλαβαν την τελευταία διετία συνολικά 219 αιτήσεις που αφορούσαν τον έλεγχο της εγκατάστασης των κλιματιστικών, εκ των οποίων ελέγχθηκαν 142 αιτήσεις και 77 βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι έγινε έργο, προσθέτοντας , ωστόσο, οι μαθητές/τριες εξακολουθούν να ζεσταίνονται στους 40 βαθμούς, και δεν τους λέει τίποτε το τελικό στάδιο, περιμένουν τον λειτουργικό κλιματισμό σε όλες τις τάξεις.

Η Πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, ανέφερε ότι είναι πολύ σημαντικό που ξεκίνησε το έργο, όμως ως Οργάνωση ζήτησαν ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα, ζήτησαν να τους επεξηγηθούν οι προδιαγραφές. Σημείωσε ότι προβληματίζει η ανακολουθία σε σχέση με στοιχεία και δηλώσεις που γίνονται, προσθέτοντας ότι υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία σε ό,τι αφορά στα κλιματιστικά ποια λειτουργούν και ποια όχι. «Αυτά τα στοιχεία ποτέ δεν έχουν έρθει μπροστά τους και δηλώνουμε, επίσης, έντονο προβληματισμό γιατί η αρμόδια Αρχή να μπαίνει στη διαδικασία να διαφοροποιεί στοιχεία. Αυτό δείχνει κάτι στη δική μας την αντίληψη. Επίσης, όταν πέφτει το ρεύμα σε μια σχολική μονάδα σημαίνει δεν λειτουργούν ούτε οι ανεμιστήρες. Σκεφτείτε λοιπόν 25 μωρά σε μια τάξη που δεν λειτουργούν ούτε οι ανεμιστήρες και σε κάποιες περιπτώσεις τα παράθυρα είναι δύο όχι τέσσερα», συμπλήρωσε.

Θέλουν, είπε, ασφαλές συνθήκες για τα παιδιά και το προσωπικό.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΛΤΕΚ, Λένος Λοΐζου, ανέφερε ότι στην Τεχνική Σχολή Αγίου Λαζάρου ζήτησαν 20 κλιματιστικά, ενέκριναν 12 και τελικά μπήκαν 4.

Όπως είπε, σε κάποιες άλλες Τεχνικές Σχολές μπήκαν κλιματιστικά με τη βοήθεια δωρητών, συνδέσμων γονέων, στη Λεμεσό δεν μπήκε τίποτε, στην Γ΄Λευκωσίας μπήκαν αλλά δεν δουλεύουν, η Πάφος τίποτε.

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Γιάννος Ιωάννου, ανέφερε ότι ο προγραμματισμός έχει αποτύχει, προσθέτοντας ότι στην τάξη του παιδιού του την πρώτη μέρα έπεφταν τα κλιματιστικά κάθε 5 λεπτά, λειτουργούσε στην αίθουσα ο ένας ανεμιστήριας που δεν «έπιανε όλα τα παιδιά και ο άλλος ήταν χαλασμένος».

Ο Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, Λοΐζος Κωνσταντίνου, ανέφερε ότι ξεκίνησε μεν η διαδικασία, αλλά ο στόχος να είναι έτοιμα στην Μέση Εκπαίδευση εντός του καλοκαιριού δεν επιτεύχθηκε.

Η Γενική Γραμματέας της ΠΣΕΜ, Δέσποινα Κυπριανού, μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής είπε ότι έγινε έργο, υπάρχουν σχολεία που έχουν κλιματιστικά, λειτουργούν, «όμως το κυριότερο μας παράπονο εμάς είναι το περιπαίξιμο από το Υπουργείο».

«Μας είχε διαβεβαιώσει το Υπουργείο και πριν δύο εβδομάδες και σε συνάντηση που είχαμε με την Υπουργό πριν το καλοκαίρι ότι ως το τέλος του 2026 θα είχαν εγκατασταθεί και θα λειτουργούσαν πλήρως. Και τώρα έρχεται και το αλλάζουν. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε. Δώστε μας ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο μπορείτε να υλοποιήσετε», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στο αίτημα τους όπως τους επιτραπεί να φορούν κοντά παντελόνια κατά το καλοκαίρι λόγω της μη λειτουργίας κλιματιστικών.

Όπως είπε, έστειλαν επιστολή στο Υπουργείο την προηγούμενη Δευτέρα και δεν απαντήθηκε ακόμα.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Δρ Γιώργος Κουτσίδης, σε παρέμβαση του παρέθεσε σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι η εγκατάσταση και η λειτουργία κλιματιστικών στις σχολικές μονάδες αποτελεί μία σημαντική παρέμβαση για τη βελτίωση των συνθηκών μάθησης και εργασίας στα δημόσια σχολεία.

«Αναγνωρίζουμε και επικροτούμε το γεγονός ότι η παρούσα Κυβέρνηση έλαβε την πολιτική απόφαση και ξεκίνησε οργανωμένα αυτή την προσπάθεια, προχωρώντας σε ένα έργο το οποίο θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν σχολικές μονάδες, τις οποίες οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ταλαιπωρούνται από πολύ υψηλές θερμοκρασίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις τα κλιματιστικά έχουν μεν εγκατασταθεί, αλλά δεν έχουν τεθεί σε λειτουργία», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι σήμερα εκείνο το οποίο τον έχει στεναχωρήσει αφάνταστα είναι ότι οι πλέον αρμόδιοι για τα κλιματιστικά, δηλαδή αυτοί που παίρνουν τα χρήματα για να βάλουν τα κλιματιστικά και να τους δώσουν πληροφόρηση, οι Σχολικές Εφορείες δηλαδή, ενώ έχουν καλεστεί, δεν έχουν παρευρεθεί πέρα από τη Σχολική Εφορεία Λευκωσίας και των Λατσιών.

«Νομίζουν ότι έχουν τα δικά τους βασίλεια και δεν ελέγχονται από κανένα; Παίρνουν χρήματα από το Υπουργείο Παιδείας και είχαν συγκεκριμένα σήμερα καλεστεί για να δώσουν κάποιες εξηγήσεις, να μας που για ποιο λόγο δεν έχουν προχωρήσει τα κλιματιστικά. Μήπως γιατί φταίει η ηλεκτρική; Όπως μας είπε η Ηλεκτρική σήμερα προχωράει κανονικά, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Τ.ΗΜΥ) μας λέει μας δόθηκαν 444 σχολεία τα ελέγξαμε όλα. Πού είναι το πρόβλημα; Να μας δώσουν μία εξήγηση. Δεν παρευρέθηκαν. Μόνο η Σχολική Εφορεία Λευκωσίας και μπράβο τους μας έδωσαν πλήρες πρόγραμμα στο τι έχουν κάνει. Οι υπόλοιποι; Εμείς θα ζητήσουμε στις επόμενες συνεδριάσεις εάν δεν παρουσιάζονται να κλητευθούν», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, σε δηλώσεις του είπε ότι πρόκειται πρωτίστως για θέμα ανθρώπινων και αξιοπρεπών συνθηκών μάθησης και εργασίας τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

«Με τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Κύπρο δεν μπορεί μαθητές και εκπαιδευτικοί να παραμένουν για ώρες σε αίθουσες που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εξαγγείλει ότι μέσα σε χρονικό ορίζοντα 3 ετών θα τοποθετούνταν κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και δυστυχώς η εξαγγελία δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Αρκετές αίθουσες παραμένουν χωρίς κλιματιστικά. Κάποιες αίθουσες έχουν κλιματιστικά και δεν δουλεύουν. Κάποια σχολεία έχουν τα κλιματιστικά όταν πάνε να λειτουργήσουν πέφτει το ηλεκτρικό και μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε κάποια σχολεία δουλεύουν και αυτό πρέπει να γίνει σε όλες τις σχολικές μονάδες», πρόσθεσε.

«Θέλω να σημειώσω ότι ναι, ξεκίνησε η διαδικασία από αυτή την Κυβέρνηση, αυτό που ζητούμε είναι συγκεκριμένο προγραμματισμό και πώς σύντομα στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα θα εγκατασταθούν πλήρως σε όλες τις σχολικές μονάδες», σημείωσε.

Ανέφερε, επίσης, ότι είχαν και σήμερα μια διαβεβαίωση ότι μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς θα εγκατασταθούν σε όλα τα σχολεία.

«Αυτό που ζητούμε είναι να εγκατασταθούν και να δουλεύουν τα κλιματιστικά σε όλα τα σχολεία. Για μας η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων δεν μπορεί να βασίζεται σε εξαγγελίες και διαβεβαιώσεις. Χρειάζεται σοβαρός σχεδιασμός, συνέπεια και πράξεις, ώστε κάθε παιδί να έχει και βιβλία και τις συνθήκες μάθησης που δικαιούται», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, σε δηλώσεις του είπε ότι πριν 3 χρόνια του έδωσαν ένα σαφές χρονοδιάγραμμα, Σεπτέμβρη του 2023, 3 χρόνια, Σεπτέμβρη του 2026 θα είμαστε έτοιμοι.

«Αποδείξαμε σήμερα με στοιχεία ότι ούτε στα μισά σχολεία δεν έχουν τοποθετηθεί κλιματιστικά, ούτε στα μισά σχολεία, για διάφορους λόγους και εκεί που έχουν τοποθετηθεί σε πολλές περιπτώσεις έχουν τοποθετηθεί με πρωτοβουλία των Συνδέσμων γονέων ή δωρητών ή άλλων Αρχών», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ανθρώπινες συνθήκες σε μία τάξη δεν είναι πολυτέλεια.

«Είναι άμεση παράμετρος, η οποία επηρεάζει την απόδοση και των εκπαιδευτικών και των μαθητών με τις θερμοκρασίες που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, των βαθμών κελσίου που πλησιάζουν τους 40 σε κάποιες επαρχίες και με επιπρόσθετη υγρασία δεν είναι δυνατό μία τάξη με 25 παιδιά χωρίς κλιματιστικά, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις, όπως ελέγχθηκε σήμερα από τους ίδιους τους μαθητές και τους γονιούς, αεριστήρες, να επικρατήσουν ανθρώπινες συνθήκες μάθησης. Πολύ φοβούμαστε ότι αυτή η ιστορία, όπως προειδοποιούσαμε εδώ και 3 χρόνια με τα κλιματιστικά θα τραβήξει», συμπλήρωσε.

Ο Βουλευτής του ΕΛΑΜ, Πόλυς Ανωγυριάτης, σε δηλώσεις του είπε ότι προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό το γεγονός ότι η μέση λειτουργικότητα των κλιματιστικών ανέρχεται μόλις στο 30%, ποσοστό που αφορά την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη λειτουργία.

«Την ίδια ώρα με βάση την ενημέρωση που λάβαμε και τον προγραμματισμό που παρουσιάστηκε, δημιουργείται εύλογη ανησυχία ότι ούτε εντός του 2027 ενδέχεται να ολοκληρωθεί το έργο. Ως ΕΛΑΜ ζητάμε συγκεκριμένα στοιχεία. Πόσες μονάδες είναι σήμερα πραγματικά λειτουργικές; Ποιοι είναι οι λόγοι που οι υπόλοιπες δεν λειτουργούν; Και κυρίως σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πλήρη ολοκλήρωση του έργου», κατέληξε.

ΚΥΠΕ