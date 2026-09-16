Πέθανε σε ηλικία 112 ετών ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη, Βιταντόνιο Λοβάλο - Η ιστορία του

Ο Βιταντόνιο Λοβάλο, γνωστός με το προσωνύμιο «Τζιτόν», γεννήθηκε στο Αβιλιάνο στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες προτού ξεσπάσει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Ακόμη και μετά τη συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής, εξακολουθούσε να φροντίζει ο ίδιος το αμπέλι του.

«Το Αβιλιάνο έχασε ένα κομμάτι της ιστορίας του», έγραψε ο δήμαρχος Τζουζέπε Μέκα στο Facebook. «Ο Τζιτόν ήταν ένας από εμάς», υπογράμμισε σε ανάρτησή του.

Ο Λοβάλο παντρεύτηκε το 1936 και απέκτησε τέσσερα παιδιά με τη σύντροφο της ζωής του, η οποία απεβίωσε το 2015 σε ηλικία 98 ετών.

Στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αιχμαλωτίστηκε από τους Ναζί και κρατήθηκε σε στρατόπεδο από το 1943 μέχρι το 1945.

Σύμφωνα με στοιχεία του Gerontology Research Group (GRG), ο γηραιότερος άνδρας στην Ευρώπη είναι πλέον ο Ζοακίμ Βαρέλα από την Πορτογαλία, ο οποίος γιόρτασε τον Ιούνιο τα 111α γενέθλιά του. Στη λίστα με τους γηραιότερους ανθρώπους στην Ευρώπη κατατάσσεται πάντως στην 32η θέση, πίσω από 31 γυναίκες.

Σύμφωνα με την GRG, ο γηραιότερος άνθρωπος στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο είναι η Έθελ Κέιτεραμ από τη Βρετανία, γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1909 (117 ετών).

Protothema.gr