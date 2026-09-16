Νέος συναγερμός: Πυρκαγιά σε εξέλιξη στη Δρούσια - Ξέσπασε σε σε δυσπρόσιτο σημείο

Σύμφωνα με το Τμήμα Δασών, η φωτιά εντοπίστηκε γύρω στις 19:40 από παρατηρητήριο του Τμήματος, σε δυσπρόσιτη χαράδρα στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Τμήματος Δασών, ενώ πεζοπόρα τμήματα επιχειρούν να προσεγγίσουν το μέτωπο, χρησιμοποιώντας αγωγούς νερού.

Για την ενίσχυση της επιχείρησης ζητήθηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Αυτή την ώρα επιχειρούν δύο πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος Δασών με οκτώ άτομα προσωπικό, καθώς και δύο πυροσβεστικά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με τέσσερα άτομα.

Τον συντονισμό της επιχείρησης έχει αναλάβει Δασικός Λειτουργός, ενώ οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύονται.