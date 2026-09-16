Συναντήθηκε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη ο Αβέρωφ - Τι συζήτησαν

Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Νεοφύτου ανέφερε ότι είχε ζητήσει τη συνάντηση προκειμένου να συζητήσει με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τις τελευταίες εξελίξεις και την επικείμενη κινητικότητα γύρω από το Κυπριακό.

«Όπως δήλωσα πολλάκις, το εθνικό μας πρόβλημα είναι, εις ό,τι με αφορά, πάνω από όλα», σημείωσε.

Ο κ. Νεοφύτου υπογράμμισε παράλληλα ότι, κατά την άποψή του, βρίσκεται σε εξέλιξη «η τελευταία, ενδεχομένως, προσπάθεια για το Κυπριακό» και ανέφερε πως καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς την κατεύθυνση της λύσης.

«Επανέλαβα, επίσης, τη δημόσια τοποθέτησή μου ότι εάν ο ΠτΔ καταλήξει σε στρατηγική συμφωνία για το Κυπριακό θα με βρει δίπλα του», ανέφερε χαρακτηριστικά.