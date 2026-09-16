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Εφετείο: «Η παρούσα αγγίζει τα όρια της κατάχρησης» - Απορρίφθηκε ξανά η έφεση της Γερμανίδας

 16.09.2026 - 23:12
Εφετείο: «Η παρούσα αγγίζει τα όρια της κατάχρησης» - Απορρίφθηκε ξανά η έφεση της Γερμανίδας

Το Εφετείο απέρριψε ομόφωνα την έφεση της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας, Εύα Ιζαμπέλα Κιουνζέλ, η οποία κατηγορείται για σφετερισμό ελληνοκυπριακών περιουσιών στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας, κρίνοντας ότι, με τα δεδομένα που υπήρχαν ενώπιόν του, η 26μηνη κράτησή της δεν συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων της.

Η απόφαση του Εφετείου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2026, αφορά την προσβολή της απόφασης του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας να συνεχιστεί η κράτηση της κατηγορούμενης, μετά από νέα αναβολή της ακρόασης της υπόθεσης. Η κατηγορούμενη βρίσκεται υπό κράτηση από τις 19 Ιουλίου 2024, ενώ η ακρόαση της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Μάρτιο του 2025.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει 46 κατηγορίες, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, δόλια συναλλαγή σε ακίνητη περιουσία που ανήκει σε άλλον, παράνομη νομή και χρήση ακινήτων χωρίς τη συναίνεση των ιδιοκτητών και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σημειώνεται δε, ότι τα όσα αποδίδονται στην εφεσείουσα αφορούν συναλλαγές σε σχέση με ακίνητες περιουσίες στον κατεχόμενο Άγιο Αμβρόσιο της επαρχίας Κερύνειας, μεταξύ των ετών 2023-2024, επί των οποίων, αποτελεί θέση της Κατηγορούσας Αρχής ότι, ανεγείρονταν συγκροτήματα κατοικιών.

Το Εφετείο ανέφερε ότι η εφεσείουσα «επανειλημμένως απασχόλησε, τόσο το Κακουργιοδικείο Λευκωσίας, ενώπιον του οποίου εκδικάζεται η υπόθεση την οποία αντιμετωπίζει, όσο και το Εφετείο, με το ζήτημα της διαταχθείσας κράτησής της».

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, η κράτησή της είχε διαταχθεί πρωτοδίκως στη βάση του κινδύνου φυγοδικίας και η σχετική κρίση είχε επικυρωθεί κατ’ έφεση. Παράλληλα, κατά διαστήματα υποβλήθηκαν αιτήματα για επιβολή όρων εγγύησης ή ενστάσεις στη συνέχιση της κράτησης, τα οποία απορρίφθηκαν πρωτοδίκως και οι σχετικές αποφάσεις επικυρώθηκαν από το Εφετείο.

Το Εφετείο, αναφερόμενο στην προηγούμενη απόφασή του επί του ίδιου θέματος, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2026, σημειώνει: «Υπενθυμίζεται ότι η απόφασή μας, ημερομηνίας 4.9.2026, επικύρωσε την πρωτόδικη κρίση περί συνέχισης της κράτησης της εφεσείουσας, έχοντας εξετάσει και απορρίψει τους εγειρόμενους λόγους έφεσης».

Με αφορμή τη νέα αναβολή της υπόθεσης ενώπιον του Κακουργιοδικείου, η κατηγορούμενη είχε υποστηρίξει ότι η παρατεταμένη κράτησή της, σε συνδυασμό με τις αναβολές, παραβιάζει τα δικαιώματά της. Το Κακουργιοδικείο είχε σημειώσει ότι «ο χρόνος κράτησης μπορεί να αποτελέσει παράβαση του άρθρου 3» της ΕΣΔΑ, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι «εν προκειμένω όμως δεν διαπιστώνουμε στο παρόν στάδιο κάτι τέτοιο».

Το Εφετείο συμφώνησε με την προσέγγιση αυτή του Κακουργιοδικείου, κρίνοντας ότι η αναβολή ήταν δικαιολογημένη και ότι δεν προέκυπτε κάτι μεμπτό σε σχέση με τον χειρισμό της υπόθεσης από την Κατηγορούσα Αρχή ή το πρωτόδικο Δικαστήριο.

«Ολιγοήμερη αναβολή δεν καθιστά τον χρόνο υπέρμετρο, δεν μπορεί να θεωρηθεί διαφοροποιητικό δεδομένο. Η υπόθεση έχει οριστεί για συνέχιση με σαφείς οδηγίες», αναφέρεται στην απόφαση του Κακουργιοδικείου, την οποία επικύρωσε το Εφετείο.

Το Εφετείο σημειώνει ακόμη ότι οι υπόλοιποι λόγοι της έφεσης είχαν ήδη εξεταστεί στην απόφαση της 4ης Σεπτεμβρίου και δεν προέκυψαν νέα δεδομένα που να δικαιολογούν διαφορετική κρίση.

«Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσε να λεχθεί ότι η παρούσα αγγίζει τα όρια της κατάχρησης, αφού το τι μεσολάβησε κατά τις αμέσως προηγούμενες μέρες δεν ήταν ικανό να ανατρέψει το τι ίσχυε κατά την αμέσως προηγούμενη δικάσιμο», αναφέρει το Εφετείο.

Προσθέτει ότι «τα όσα εγείρονται με τους υπόλοιπους λόγους έφεσης δεν διαφοροποιούνται από το τι κρίθηκε με την ως άνω απόφασή μας, ημερομηνίας 4.9.2026», κρίνοντας «ανεδαφικούς» τους λόγους έφεσης 2, 3 και 4.

«Ως αποτέλεσμα, η παρούσα έφεση απορρίπτεται στην ολότητά της. Η πρωτόδικη απόφαση επικυρώνεται», καταλήγει το Εφετείο.

Σημειώνεται ότι η σημερινή δικάσιμος, ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας είχε οριστεί για συνέχιση της ακρόασης της υπόθεσης, με μαρτυρία μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης.

ΚΥΠΕ

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