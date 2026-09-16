ΠτΔ: Ανακοίνωσε τη σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού - Διπλασιάζεται η επιχορήγηση σε αθλητές

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του χαιρετισμού του Προέδρου της Δημοκρατίας:

«Είναι με αισθήματα βαθιάς συγκίνησης που σας υποδέχομαι απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με την Υπουργό Παιδείας, την Υφυπουργό Πολιτισμού, τον Υφυπουργό Μετανάστευσης, την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας, την Υφυπουργό παρά τω Προέδρω, τόσα πολλά μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, κάτι που είναι ενδεικτικό και της σημασίας που δίνουμε στον Αθλητισμό, για να τιμήσουμε την επέτειο της συμπλήρωσης 40 χρόνων αδιάλειπτης, γόνιμης αθλητικής συνεργασίας ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Για να τιμήσουμε ένα χρονικό ορόσημο, που έχει ιδιαίτερη σημασία και το οποίο ξεπερνά τα στενά όρια μιας μακρόχρονης αθλητικής συμπόρευσης και αποτελεί τη ζωντανή, αδιάψευστη επιβεβαίωση των ακατάλυτων και αδελφικών δεσμών που συνδέουν τις χώρες μας.

Δεσμών που σφυρηλατήθηκαν ανά τους αιώνες από την κοινή μας ιστορική μοίρα, τις κοινές μας αξίες και την ίδια την εθνική μας συνείδηση. Στις τέσσερις δεκαετίες που μεσολάβησαν, ο Αθλητισμός αναδείχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους συνεκτικούς ιστούς. Έναν αρραγή κρίκο, που όχι μόνο κράτησε τις γέφυρές μας ακλόνητες, αλλά -και αυτό είναι το πιο σημαντικό διότι πρέπει να βλέπουμε προς το μέλλον-τις ενισχύει καθημερινώς.

Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω στην πατρίδα μας τον φίλο Υπουργό Αθλητισμού της Ελλάδας, τους κορυφαίους παράγοντες του ελληνικού αθλητισμού και τους Ολυμπιονίκες που βρίσκονται απόψε μαζί μας. Η παρουσία σας, επιβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα της διακρατικής αυτής αθλητικής μας συμπόρευσης, μάς τιμά και μάς συγκινεί βαθύτατα.

Σε μια δύσκολη περίοδο που η πατρίδα μας προσπαθούσε ακόμη να επουλώσει τις βαθιές πληγές της βάναυσης τουρκικής εισβολής, η υπογραφή του Πρώτου Αθλητικού Πρωτοκόλλου μεταξύ Ελλάδας - Κύπρου, το 1986, δεν ήταν συμβολική πράξη, δεν αποτελούσε απλώς μια πράξη αλληλεγγύης.

Ήταν, στην πραγματικότητα, μια πράξη μέγιστης εθνικής και κοινωνικής σημασίας. Η Ελλάδα μας, άνοιξε διάπλατα τα στάδιά της, τις υποδομές της, τη μεγάλη της αγκαλιά για να υποδεχθεί τα νιάτα της Κύπρου. Έδωσε στους αθλητές και στις αθλήτριες μας το δικαίωμα να συνεχίσουν να ονειρεύονται και να αγωνίζονται στο ανώτατο διεθνές επίπεδο.

Έκτοτε, διανύσαμε μια κοινή αθλητική διαδρομή τεσσάρων δεκαετιών, οι καρποί και το έργο της οποίας συνεχίζουν να εμπλουτίζουν και να αναβαθμίζουν το αθλητικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι των δύο χωρών. Μια διαδρομή που εκτείνεται από τους διαχρονικούς μας αθλητικούς αγώνες μέχρι τις κοινές προετοιμασίες των αθλητών μας, που τίμησαν τα εθνικά μας χρώματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Σήμερα, αυτή η θεσμοθετημένη ιστορική αθλητική πορεία 40 ετών έχει κάνει ένα καθοριστικό, ποιοτικό άλμα προς το μέλλον. Χάρη στις άοκνες προσπάθειες και το κοινό μας όραμα, ο Αθλητισμός των χωρών μας περνά, πλέον, σε μια νέα, πιο δυναμική εποχή.

Η στρατηγική απόφαση, ένδειξη και της κοινής πολιτικής βούλησης στο ανώτατο επίπεδο, για μετεξέλιξη της διμερούς συμφωνίας σε ένα Πρωτόκολλο Αθλητικής Συνεργασίας επισφραγίζει με τον πιο επίσημο τρόπο αυτή την αδελφική συμπόρευση και εγκαθιδρύει ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο που θέτει τα θεμέλια για μια συνεχή, ανοιχτή και αδιάλειπτη διάδραση.

Στο πλαίσιο αυτό, και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, η Κύπρος αντλεί πλέον πολύτιμη επιστημονική στήριξη, την οποία ευγενώς μας έχει παραχωρήσει ο Υπουργός Αθλητισμού της Ελλάδας. Ήδη, αξιοποιούμε κορυφαία ψηφιακά εργαλεία μεταρρύθμισης, όπως η πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα e-Kouros και το σύστημα αξιολόγησης ομοσπονδιών «Χίλων».

Εργαλεία που μας επιτρέπουν την πλήρη, ποσοτική και ποιοτική καταγραφή ολόκληρου του αθλητικού μας οικοσυστήματος, διασφαλίζοντας την απόλυτη διαφάνεια, τη χρηστή διοίκηση και τον σύγχρονο στρατηγικό σχεδιασμό που οφείλουμε στη Νέα Γενιά.

Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη Νέα Γενιά, στην Εκπαίδευση και στην καλλιέργεια αυτού που θέλουμε να προωθήσουμε, της αθλητικής παιδείας, μέσω της διαμόρφωσης ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό, τον συντονισμό και για την υλοποίηση στοχευμένων πρωτοβουλιών. Κεντρικό πυλώνα της κοινής αυτής προσπάθειας συνιστά η προσήλωσή μας στην υποστήριξη και την προώθηση των στόχων και των δράσεων του Ελληνικού Σχεδίου Δράσης Αθλητικής, Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Παιδείας, Ιστορίας και Αξιών «Δημήτριος Βικέλας».

Μέσω της αξιοποίησης θεσμικών συνεργειών και της εφαρμογής συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, επιδιώκουμε τη διαφύλαξη, την ανάδειξη και τη συστηματική μεταλαμπάδευση της ιστορικής και αξιακής παρακαταθήκης του πρώτου Προέδρου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, γιατί έχουμε ευθύνη ως Έλληνες για να προχωρήσομε σε αυτή τη μεταλαμπάδευση, προς όφελος των κοινωνιών της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και της διεθνούς αθλητικής κοινότητας.

Για τη διακυβέρνησή μας, ο Αθλητισμός αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, και το αποδεικνύουμε καθημερινά, μέσα από συγκεκριμένες πράξεις και ενέργειες. Η όποια απόφαση λαμβάνουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με τον Αθλητισμό δεν προσεγγίζεται ως οικονομικό έξοδο ή ως λογιστική πράξη, αλλά ως επένδυση στη χώρα μας και στο μέλλον της.

Δεν αντιμετωπίζουμε τον τομέα απλώς ως ένα πεδίο πρωταθλητισμού, αλλά ως ένα θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες τομές, ανάμεσα στις οποίες, να αναφέρω ενδεικτικά:

· Στο επίπεδο του πρωταθλητισμού εξελίξαμε την επαγγελματική αποκατάσταση σε ένα εκσυγχρονισμένο Σχέδιο μετά το Παρίσι, μέσω του οποίου όλοι οι αθλητές που συμμετέχουν σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες, ανεξαρτήτως κατάταξης, εξασφαλίζονται μετά το πέρας της αθλητικής τους καριέρας.

· Μέσα από την αθλητοκεντρική μας πολιτική θέσαμε ως προτεραιότητα την αναβάθμιση των αθλητικών χώρων και τη δημιουργία νέων υποδομών.

· Στο πλαίσιο της κοινωνικής δικαιοσύνης, κάτι που πριν δεν υπήρχε, της συμπερίληψης και της ισόρροπης υποστήριξης, υλοποιήσαμε την εξίσωση των παροχών σε αρτιμελείς και μη αρτιμελείς αθλητές.

· Προχωρούμε στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων κατά της βίας, αλλά και στη δημιουργία ενός απολύτως ασφαλούς πλαισίου στον αθλητισμό.

· Είχαμε και μια μοναδική ευκαιρία, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 η Κύπρος ήταν στο πηδάλιο της ΕΕ, με την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, είχαμε μια ιστορική ευκαιρία και ένα επιπλέον ισχυρό έρεισμα ανάπτυξης. Θέτοντας κρίσιμες προτεραιότητες, πετύχαμε να αναδείξουμε την Κύπρο ως έναν αξιόπιστο, σύγχρονο και σημαντικό εταίρο στη χάραξη της εξελικτικής πορείας του παγκόσμιου αθλητισμού.

Σήμερα, κάνουμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα. Με την ευκαιρία της σημερινής επετειακής εκδήλωσης εξαγγέλλω μια καθοριστική θεσμική τομή για το αθλητικό γίγνεσθαι της πατρίδας μας. Κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου μου για τον Αθλητισμό, κ. Κώστα Παπακώστα, τον οποίον ευχαριστώ και δημόσια, ανακοινώνω τη σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού, το εγκρίναμε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Άρα, δεν είναι υπόσχεση ότι θα το κάνουμε, το κάναμε σήμερα. Πρόκειται για ένα κορυφαίο επιστημονικό όργανο, το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Σώματος υψηλής εξειδίκευσης, τεχνογνωσίας και ενσωμάτωσης της επιστήμης στον αθλητισμό.

Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Αθλητισμού είναι και κάτι που έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ στην Κύπρο, και αυτό είναι η εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης για τη δημιουργία Υφυπουργείου Αθλητισμού. Είναι κάτι που λείπει από τη χώρα μας, είμαστε εδώ για να ενισχύσουμε τον Αθλητισμό και, ναι, αυτό θα γίνει μέσα και από την ίδρυση Υφυπουργείου Αθλητισμού.

Ανακοινώνω, παράλληλα, απόψε, επιπρόσθετη στήριξη της προετοιμασίας των πρωταθλητών μας ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων Λος Άντζελες 2028. Θέλουμε να είστε όσο το δυνατόν πιο προετοιμασμένοι. Να υπενθυμίσω ότι, πριν από τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 ενισχύσαμε την προετοιμασία των αθλητών μας με επιπλέον χορηγία ύψους €350.000. Ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών του Λος Αντζελες, η χορηγία θα ανέλθει στις €700.000. Δεν είναι υπόσχεση, είναι προϋπολογισμένο το ποσό, σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίναμε το πρώτο προσχέδιο του προϋπολογισμού και αυτό το πρόγραμμα προετοιμασίας θα τεθεί σε εφαρμογή από τον ΚΟΑ την 1η Ιανουαρίου 2027, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους αθλητές και τις αθλήτριές μας να προετοιμαστούν όπως πρέπει. Η απόφασή μας αυτή είναι ακόμη μια έμπρακτη στήριξη των αθλητών μας, μια ουσιαστική επένδυση στους ανθρώπους που είναι οι πιο άξιοι πρεσβευτές της χώρας μας, και μας κάνουν περήφανους στο εξωτερικό, αγωνιζόμενοι με τα χρώματα της πατρίδας μας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω ξανά τη βαθιά, ειλικρινή ευγνωμοσύνη της Πολιτείας και του κυπριακού λαού προς την Ελληνική Κυβέρνηση και τον αδελφό ελληνικό λαό. Απευθυνόμενος ιδιαίτερα σε εσάς, τους αθλητές μας και από την Κύπρο και από την Ελλάδα, θέλω να τονίσω ότι αποτελείτε αδιαμφισβήτητα- ειδικότερα σήμερα σε μια περίοδο που η κοινωνία μας δοκιμάζεται από πολλές και πολυεπίπεδες προκλήσεις, ειδικότερα η νέα γενικά- πρότυπα για την κοινωνία μας. Εσείς κρατάτε άσβεστη τη φλόγα των πανανθρώπινων αξιών του Ολυμπισμού που γέννησε η αρχαία Ελλάδα και είμαστε περήφανοι για αυτό.

Εσείς συνεχίζετε τη μακρά, ένδοξη παράδοση του Ελληνισμού, κάνοντας πράξη τα ιδεώδη της αριστείας, του ’ευ αγωνίζεσθαι’ και της ευγενούς άμιλλας σε κάθε σας αγωνιστική προσπάθεια. Εσείς αποτελείτε τους καλύτερους πρεσβευτές της κοινής αθλητικής μας πορείας. Σε στενή συνεργασία με τους αρμόδιους Υπουργούς των δύο χωρών, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, μαζί με το νεοσύστατο Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στη βάση ενός ξεκάθαρου πλάνου και σχεδιασμού.

Ο στόχος και η επιδίωξή μας είναι ξεκάθαρα να δίνουμε συνεχώς νέα πνοή και δυναμική προοπτική σ’ αυτή τη δημιουργική μας συμπόρευση.