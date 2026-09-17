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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών η δίκη Φαίδωνος

 17.09.2026 - 07:17
Συνεχίζεται κεκλεισμένων των θυρών η δίκη Φαίδωνος

Με την κλήτευση βασικών μαρτύρων κατηγορίας συνεχίζεται σήμερα ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου η κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση εναντίον του τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος.

Κατά την τελευταία δικάσιμο κατέθεσαν τρεις μάρτυρες κατηγορίας, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, προέρχονται από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης. 

Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, στα τέλη Ιουλίου, έχουν καταθέσει περισσότεροι από δέκα μάρτυρες κατηγορίας. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για μέλη της ανακριτικής ομάδας της Αστυνομίας και εμπειρογνώμονες.

Η ακροαματική διαδικασία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς την παρουσία κοινού, με  απόφαση του Δικαστηρίου, το οποίο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα της κατηγορούσας αρχής.

Ο τελών σε αργία Δήμαρχος Πάφου αντιμετωπίζει πέντε κατηγορίες, οι οποίες αφορούν βιασμό, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας, άσεμνη επίθεση εναντίον γυναίκας με άλλη πράξη, επίθεση που προκάλεσε πραγματική σωματική βλάβη και χορήγηση φαρμάκου ή άλλης ουσίας ικανής να ναρκώσει ή να εξουδετερώσει τη δύναμη αντίστασης προσώπου.

Ο κατηγορούμενος έχει δηλώσει μη παραδοχή και στις πέντε κατηγορίες.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

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