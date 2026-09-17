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ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

 17.09.2026 - 06:58
Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκε τα ξημερώματα η Ιωάννα Γάκα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης η Ιωάννα Γάκα η μια από τις δύο γιατρούς που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ηλικία 54 ετών κατά τη διάρκεια πλασμφαίρεσης στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Η επιχείρηση για τη μεταγωγή της Ιωάννας Γάκα ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:30 από το ΑΤ Κυψέλης όπου κρατήθηκε μετά την προφυλάκισή της πριν από περίπου ένα 24ωρο, ύστερα από την πολύωρη απολογία της.

Ο σύζυγός της και επίσης προφυλακισμένος Ηλίας Θεοδωρόπουλος κρατείται στη ΓΑΔΑ από όπου επίσης θα μεταφερθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Τα φυλακιστήρια εκδόθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης με τους δύο κατηγορούμενους να διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως, μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου από τη θανατηφόρα έκθεση

Τα alarm, η καθυστέρηση στο ΕΚΑΒ και η αδυναμία παροχής βοήθειας
Ιδιαίτερα επιβαρυντικά αξιολογούνται, σύμφωνα με το σκεπτικό της προσωρινής κράτησης, όσα συνέβησαν αφότου άρχισε να επιδεινώνεται η κατάσταση του τραγουδιστή.

Ανακριτής και εισαγγελέας αποδίδουν στους δύο κατηγορουμένους πράξεις και παραλείψεις που συνδέονται με την απώλεια ανθρώπινης ζωής, ενώ εξετάστηκε ειδικά η αντίδρασή τους στις προειδοποιήσεις του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο σκεπτικό, τα alarm σηματοδοτούσαν σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης του Μαζωνάκη, ωστόσο η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης φέρεται να συνεχίστηκε.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποδόθηκε στην καθυστέρηση με την οποία κλήθηκε το ΕΚΑΒ. Οι δικαστικές Αρχές φέρονται να έκριναν ότι οι γιατροί δεν κάλεσαν εγκαίρως ασθενοφόρο, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση για την καθυστέρηση, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι δεν ήταν, κατά το σκεπτικό, σε θέση να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια ώστε να ανατάξουν τον τραγουδιστή από την ανακοπή.

Στην απόφαση γίνεται ακόμη αναφορά στο ότι οι δύο γιατροί προχώρησαν σε σοβαρές ιατρικές πράξεις σε χώρο χωρίς την απαιτούμενη άδεια και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και χωρίς να έχουν προηγηθεί, σύμφωνα με το ίδιο σκεπτικό, οι αναγκαίες εξετάσεις του ασθενούς.

Οι δικαστικές Αρχές φέρονται επίσης να θεωρούν ότι υπήρξαν ενέργειες που δυσχέραναν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και απέκρυψαν στοιχεία, στοιχείο που συνεκτιμήθηκε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση.

Θα προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης

Σημειώνεται ωστόσο ότι σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων των δύο γιατρών, αναμένεται να προσβάλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησής τους, σημειώνοντας πως, «έχουν κακοποιηθεί βάναυσα υα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων τους».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Δικηγορική Εταιρεία «Νίκος Αγαπηνός και Συνεργάτες», μετά την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων της, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, ως απόρροια της παντελώς αναιτιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, δημοσιοποιεί ότι θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο Συμβούλιο, καθώς θεωρεί ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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