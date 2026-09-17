Ο Μαζωνάκης είχε ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά μετά την πλασμαφαίρεση - Γιατί του έστειλε τη φωτογραφία η Γάκα, τα sms που αντάλλαξαν

Ο ίδιος ο κ. Κομιανός, μιλώντας στο Mega έδωσε την δική του εκδοχή η οποία πάντως αμφισβητείται από την πλευρά της οικογένειας Μαζωνάκη, η οποία και αναμένει να γίνει η άρση του απορρήτου στα τηλέφωνα της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου.

Σύμφωνα με τον υπνοθεραπευτή, η Ιωάννα Γάκα έστειλε τη φωτογραφία του 54χρονου τραγουδιστή ενώ υποβάλλονταν σε πλασμαφαίρεση. Όπως δήλωσε ο ίδιος αντάλλαξαν sms με την γιατρό. «Τι γίνεται, θα έρθει;» τη ρώτησε, θέλοντας να μάθει αν ισχύει το ραντεβού τους με τον Μαζωνάκη. Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, εκείνη του απάντησε «Όλα καλά», του έστειλε τη φωτογραφία του με μια καρδούλα από κάτω.

Αίσθηση προκαλεί η απάντηση που έδωσε ο κ. Κομιανός, σε σχετικό ερώτημα: «Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός. Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός. Καταλάβατε; Εγώ περίμενα την εξέλιξη της ανάκρισης να δω πού θα πάει. Όταν κατάλαβα ότι έφτασε εκεί που έφτασε, αναγκάστηκα μόνος μου, όχι μόνος μου, με τις συμβουλές δηλαδή των δικηγόρων μου, και κατέληξα σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσω» είπε χαρακτηριστικά.

Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί ήταν απαραίτητη η διαβεβαίωση γιατρού (της Ιωάννας Γάκα, προφανώς, από τα συμφραζόμενα) για το εάν είναι ζωντανός ο Γιώργος Μαζωνάκης αν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκείνη την ώρα.

Όπως έχει γράψει το protothema, στη φωτογραφία, ο Μαζωνάκης είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι της κλινικής, ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία. Φορά κίτρινο κοντομάνικο μπλουζάκι, είναι σκεπασμένος από τη μέση και κάτω με κουβέρτα και έχει το κεφάλι του στραμμένο προς τα δεξιά, με τα μάτια κλειστά. Στο δεξί του χέρι διακρίνεται φλεβοκαθετήρας, ενώ αντίστοιχη σύνδεση φαίνεται να υπάρχει και στο αριστερό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την εξέταση της συσκευής της γιατρού, η φωτογραφία αυτή τραβήχτηκε στις 14:43:36 της 9ης Σεπτεμβρίου. Λίγο αργότερα, στις 14:45:22, τραβήχτηκε και δεύτερη φωτογραφία, η οποία δημιουργήθηκε ως αρχείο τέσσερα δευτερόλεπτα αργότερα, στις 14:45:26. Και αυτή η εικόνα εντοπίστηκε διαγραμμένη.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το συγκεκριμένο χρονικό σημείο συμπίπτει με την έναρξη της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη. Και οι δύο εικόνες διεγράφησαν λίγο μετά τις 19:00 (19:09:13), με διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων. Στην ίδια συσκευή εντοπίστηκε και ένα διαγραμμένο αρχείο βίντεο. Από τα μεταδεδομένα προκύπτει ότι δημιουργήθηκε στις 14:43:55, δηλαδή χρονικά ανάμεσα στις δύο φωτογραφίες. Και το συγκεκριμένο αρχείο είχε διαγραφεί, με την πραγματογνωμοσύνη να τοποθετεί τη διαγραφή του επίσης στις 19:09:13.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία της, η κυρία Γάκα δεν κατονόμασε το πρόσωπο στο οποίο είχε αποστείλει τη φωτογραφία, υποστήριξε ωστόσο ότι η φωτογράφηση ασθενών αποτελεί πάγια πρακτική της. Παράλληλα, διευκρίνισε ότι ο παραλήπτης της συγκεκριμένης φωτογραφίας δεν ήταν ο σύζυγός της.



Το ραντεβού στην Κηφισιά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπνοθεραπευτής περίμενε τον δημοφιλή τραγουδιστή στον χώρο του, όπου θα συζητούσαν ενδεχόμενο να κάνει σε επόμενη επίσκεψή του υπνοθεραπεία.



Την εκδοχή αυτή ενισχύει το γεγονός ότι ο οδηγός ταξί που παρέλαβε τον Γιώργο Μαζωνάκη την Τετάρτη (9/9) από το σπίτι του στη Βούλα για να τον μεταφέρει στο Κολωνάκι, όπου είχε ραντεβού στο ιατρείο Stem Cell της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, κατέθεσε ότι ο τραγουδιστής του ζήτησε να τον αφήσει στο ιατρείο, στην Καρνεάδου 11, και στη συνέχεια να τον περιμένει καθώς θα τον μετέφερε στην Κηφισιά, χωρίς όμως να του διευκρινίσει τον λόγο.



«Εμείς είχαμε συμφωνήσει από πριν πως θα τον περιμένω να τελειώσει και πως μετά θα πηγαίναμε στην Κηφισιά, χωρίς να μου πει ακριβώς πού, παρά μόνο πως θα καθόμασταν στην Κηφισιά περίπου 2 ώρες», αναφέρει ο ταξιτζής στην κατάθεσή του.



Όπως πληροφορείται το protothema ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Νάσος Κομιανός συναντήθηκαν για πρώτη φορά δύο μέρες πριν πεθάνει ο τραγουδιστής, την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, σε πασίγνωστο εστιατόριο του Ψυχικού με μεσολάβηση τρίτου γνωστού προσώπου. Συζήτησαν και σύμφωνα με τις πληροφορίες ανανέωσαν το ραντεβού τους για την μοιραία Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, όπου ο υπνοθεραπευτής θα συζητούσε μαζί του, θα του έδινε κάποια σκευάσματα ώστε να είναι έτοιμος την επόμενη φορά που θα έκαναν και την υπνοθεραπεία.



«Τον είδα πρώτη φορά τη Δευτέρα, εγώ το κανόνισα το ραντεβού»

Ο ίδιος ο κ. Κομιανός είπε στο Mega για την συνάντηση με τον Μαζωνάκη: «Ήρθε σε μένα, συναντηθήκαμε σε ουδέτερο χώρο. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού μαζί του. Ξεκινήσαμε να του πάρω το ιστορικό του και δεν ολοκληρώσαμε τη συνάντηση, οπότε την ανανεώσαμε για την Τετάρτη. Από εκεί κι έπειτα όλα είναι μπαρμπούτσαλα που λένε, δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ, για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι. Θα μάθετε το λόγο τη Δευτέρα. Σας διαβεβαιώ. Τώρα δεν τον έχει μάθει το λόγο ούτε ο ανακριτής... Να είμαστε ψύχραιμοι γιατί μας έχει διαλύσει όλους αυτή η ιστορία, ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά ο υπνοθεραπευτής που αποκάλυψε ότι ο Μαζωνάκης ήταν πελάτης των Γάκα - Θεοδωρόπουλου τα τελευταία 15 χρόνια, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν τον έστειλαν σε εκείνον οι κατηγορούμενοι γιατροί.

Σημειώνεται, πάντως, ότι ο κ. Κομιανός ξεκαθαρίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι γιατρός κι ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων διαδίδουν τέτοια πληροφορία. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο, δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής... Αυτό δηλώνω, αυτό είμαι κι αυτό κάνω, δεν μπορούν να με διασύρουν», ενώ τονίζει ότι η φωτογραφία του Μαζωνάκη ενώ κάνει πλασμαφαίρεση δεν του εστάλη από τη Γάκα για να τη βοηθήσει, όπως έχει αναφερθεί. «Δεν έχει καμία σχέση με τα σενάρια που ακούω στις τηλεοράσεις», ισχυρίζεται ο ίδιος που τόνισε ότι την Ιωάννα Γάκα την γνωρίζει τα τελευταία 14 χρόνια κι είχαν μια συνεργασία, καθώς του έστελνε πελάτες της για υπνοθεραπεία.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα