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ΔΙΕΘΝΗ

Το βίντεο που δίχασε το Βέλγιο: Αστυνομικός έριξε χαστούκι σε γυναίκα με χειροπέδες που αντιστεκόταν στη σύλληψή της

 17.09.2026 - 06:50
Το βίντεο που δίχασε το Βέλγιο: Αστυνομικός έριξε χαστούκι σε γυναίκα με χειροπέδες που αντιστεκόταν στη σύλληψή της

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Βέλγιο το βίντεο στο οποίο ένας αστυνομικός χαστουκίζει στο πρόσωπο γυναίκα με χειροπέδες κατά τη διάρκεια της σύλληψής της.

Το βίντεο, το οποίο έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στα social media, δείχνει τρεις αστυνομικούς να προσπαθούν να βάλουν τη γυναίκα σε ένα βαν. Όταν όμως η γυναίκα, η οποία φαίνεται να φορά χειροπέδες, αρνείται να μπει στο όχημα, ένας άνδρας αστυνομικός τη χαστουκίζει στο πρόσωπο πριν τη σπρώξει με τη βία μέσα στο βαν.

Το περιστατικό, που σημειώθηκε στον δήμο Νιβέλ της επαρχίας Βαλλονικού Βραβάντου, προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις σε όλο το Βέλγιο με πολλούς σχολιαστές να καταδικάζουν τη χρήση βίας από τον αστυνομικό.

«Η αστυνομία δεν έχει δικαίωμα να χαστουκίζει», σχολίασε ένας χρήστης στο X. Ένας άλλος έγραψε: «Αυτές ακριβώς οι συμπεριφορές είναι ο λόγος που η αστυνομία δεν χαίρει πλέον σεβασμού». «Η βελγική αστυνομία παραβιάζει τους νόμους της ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα χτυπώντας πολίτες», έγραψε ένας τρίτος, ενώ ένας ακόμη πρόσθεσε: «Αυτό δεν είναι καθόλου σωστό».

Ωστόσο, άλλοι χρήστες έσπευσαν να υπερασπιστούν τον αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε άλλη επιλογή όταν η γυναίκα αντιστάθηκε. «Δεν μπορείς να διατηρήσεις την τάξη αν οι εγκληματίες δεν φοβούνται την αστυνομία... Δεν βλέπω τίποτα λάθος εδώ», έγραψε ένας χρήστης του X. Άλλος χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε: «Της πέρασαν χειροπέδες, οπότε γιατί να αρνηθεί να μπει στο αυτοκίνητο μετά από αυτό; Ο στόχος είναι να προκαλέσει την αστυνομία, να δημιουργήσει βία και να μετατρέψει το άδικο σε δίκαιο — δεν υπάρχει άλλος σκοπός. Η αστυνομία έκανε το σωστό». «Η περιορισμένη χρήση βίας μου φαίνεται αποδεκτή», πρόσθεσε ένας ακόμη χρήστης του X.

Ο δήμαρχος της Νιβέλ, Μπερνάρ Ντε Ρο, δήλωσε ότι ξεκίνησε εσωτερική έρευνα, προσθέτοντας ότι αυτή θα ξεκαθαρίσει τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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