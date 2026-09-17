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ΥΓΕΙΑ

Οι 2 καρδιακοί βιοδείκτες που «προμηνύουν» την εμφάνιση καρκίνου παχέος εντέρου και πνεύμονα

 17.09.2026 - 07:12
Οι 2 καρδιακοί βιοδείκτες που «προμηνύουν» την εμφάνιση καρκίνου παχέος εντέρου και πνεύμονα

Νέα μελέτη του UCLA Health υποδεικνύει ότι η σχέση μεταξύ καρκίνου και καρδιακών παθήσεων ίσως είναι πιο στενή απ’ όσο θεωρούσαμε μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, ορισμένοι καρδιακοί βιοδείκτες αίματος φαίνεται να προβλέπουν την πιθανή, μελλοντική εμφάνιση καρκίνου, ακόμη και σε άτομα που δεν έχουν ιστορικό ή συμπτώματα καρδιαγγειακής νόσου.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο JACC: Advances, ανέδειξε ότι ακόμη και ελαφρά αυξημένα επίπεδα σε δύο γνωστούς καρδιολογικούς βιοδείκτες -την υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη Τ (hs-cTnT) και το νατριουρητικό πεπτίδιο (NT-proBNP) -αποτελούν προγνωστικό παράγοντα του συνολικού κινδύνου καρκίνου, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε συγκεκριμένους τύπους. Ειδικότερα, αυξημένα επίπεδα και των δύο δεικτών συνδέθηκαν με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, ενώ το NT-proBNP από μόνο του σχετίστηκε και με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα.

«Οι συγκεκριμένοι δείκτες είναι ήδη ευρέως γνωστοί ως προγνωστικοί παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου αλλά τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η προγνωστική τους δύναμη μπορεί να εκτείνεται και στον καρκίνο», δήλωσε ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, Δρ. Xinjiang Cai, καρδιολόγος και ερευνητής στο UCLA Health. «Η ιδέα ότι μικρές αυξήσεις σε δείκτες που σχετίζονται με την καρδιά ενδέχεται να σηματοδοτούν και κίνδυνο καρκίνου σε άτομα χωρίς καρδιολογικά προβλήματα, δείχνει πόσο συνδεδεμένες μπορεί να είναι αυτές οι δύο παθήσεις -πέρα από τους κοινούς παράγοντες κινδύνου που ήδη γνωρίζουμε».

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 6.244 ενήλικες (ηλικίας 45–84 ετών) που συμμετείχαν στην Πολυεθνική Μελέτη Αθηροσκλήρωσης (MESA). Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ελεύθεροι καρδιαγγειακής νόσου και καρκίνου κατά την έναρξη της μελέτης (2000–2002) και παρακολουθήθηκαν για διάστημα διάμεσης διάρκειας 17,8 ετών. Τα περιστατικά καρκίνου καταγράφηκαν μέσα από αρχεία νοσηλείας.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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