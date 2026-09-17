Αποκάλυψη: Με ποια μοιράζεται το κελί στη φυλακή η γιατρός του Μαζωνάκη - Η πρώτη αντίδραση

Η ανάρτηση και η «συγκατοίκηση» στον Κορυδαλλό

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος σε ανάρτησή του στο X, η κατηγορούμενη πρόκειται να μεταφερθεί στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, όπου θα μοιραστεί το ίδιο κελί με την Ειρήνη Μουρτζούκου.

«Στο κελί της #μουρτζουκου η Ι.Γ #μαζωνακης», έγραψε χαρακτηριστικά ο κ. Κουσουλός, δίνοντας το στίγμα για το πού αναμένεται να οδηγηθεί η γιατρός μετά την απόφαση για την προσωρινή της κράτηση.

Στο κελί της #μουρτζουκου η Ιωάννα Γακα #μαζωνακης — Petros Kousoulos (@KousoulosPetros) September 16, 2026

Βαρύτατες κατηγορίες και μαραθώνιες απολογίες

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των μαραθώνιων απολογιών των γιατρών, οι οποίοι κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως. Ωστόσο, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και οι δύο αρνούνται κατηγορηματικά όσα τους αποδίδονται.

Στο «μικροσκόπιο» τα κρίσιμα λεπτά και ο εξοπλισμός

Την ίδια ώρα, η δικαστική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι Αρχές κάνουν «φύλλο και φτερό» κάθε διαθέσιμο στοιχείο, εξετάζοντας καταθέσεις μαρτύρων και εμπλεκομένων, ψηφιακά ευρήματα και δεδομένα από τα κινητά τηλέφωνα αλλά και στοιχεία από τον ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν τα κρίσιμα λεπτά που μεσολάβησαν πριν από την κλήση στο ΕΚΑΒ, καθώς και οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ιατρική πράξη στο ιδιωτικό ιατρείο, όπου ο άτυχος τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Πηγή: newsbreak.gr