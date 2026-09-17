Συνελήφθη για κλοπή και έγινε viral: Η 35χρονη που μοιάζει με... δίδυμη της Τζένιφερ Λόπεζ

Σύμφωνα με τη New York Post, η Σαϊρίνα Αν Κουάστ συνελήφθη στις 30 Αυγούστου, καθώς κατηγορείται ότι έκλεψε από κατάστημα στο Μοντιτσέλο δύο διπλές συσκευασίες μπαταριών για ηλεκτρικά εργαλεία, συνολικής αξίας περίπου 580 δολαρίων.

Σύμφωνα με την καταγγελία, υπάλληλος αναγνώρισε την 35χρονη ως το άτομο που φέρεται να είχε εμπλακεί σε ακόμη μία κλοπή στο ίδιο κατάστημα δύο ημέρες νωρίτερα και ειδοποίησε την αστυνομία. Η Κουάστ φέρεται να παραδέχθηκε ότι πήρε τις μπαταρίες και συνελήφθη με την κατηγορία της κλοπής. Ωστόσο, αυτό που τράβηξε τελικά την προσοχή του διαδικτύου ήταν η φωτογραφία της μετά τη σύλληψή της από το γραφείο του σερίφη της κομητείας Ράιτ.

Η ομοιότητα της 35χρονης με την 57χρονη Τζένιφερ Λόπεζ προκάλεσε αμέσως πλήθος σχολίων στα social media. «Για μια στιγμή νόμιζα ότι ήταν η J.Lo», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε χαριτολογώντας πως «υπάρχει κάποιο glitch στο Matrix».

Δεν έλειψαν φυσικά και οι αναφορές στο περίφημο τραγούδι της Λόπεζ «Jenny from the Block», αφού στην αμερικανική αργκό, η λέξη «block» παραπέμπει τόσο στη γειτονιά όσο και στην πτέρυγα φυλακής. «Στη φυλακή τη γνωρίζουν ως Jenny from D-Block», αστειεύτηκε ένας χρήστης. «Σίγουρα παραμένει η Jenny from the block», ήταν ακόμη ένα σχόλιο.

Άλλος χρήστης κάλεσε, επίσης αστειευόμενος, την Τζένιφερ Λόπεζ να κάνει τεστ DNA με την 35χρονη, γράφοντας πως πρέπει να διαπιστωθεί αν είναι... αδελφές.

Η Κουάστ αφέθηκε ελεύθερη την επομένη της σύλληψής της. Σύμφωνα με διαθέσιμα διαδικτυακά αρχεία, πάντως, δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε προβλήματα με τον νόμο. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων κατοχή ναρκωτικών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, διαφυγή από την αστυνομία και παροχή ψευδών στοιχείων ταυτότητας, καθώς και για αρκετές τροχαίες παραβάσεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα